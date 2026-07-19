La Selección argentina vuelve al país tras la final del Mundial 2026: cuándo llega y cómo será el operativo

La participación de la Selección argentina en el Mundial 2026 llegó a su fin este domingo con la derrota por 1-0 ante España en la final disputada en el MetLife Stadium de Nueva Jersey. Tras la definición, el plantel encabezado por Lionel Scaloni iniciará el regreso al país, donde se espera un multitudinario recibimiento pese a no haber podido conquistar la cuarta estrella.

La delegación albiceleste partirá este mismo domingo por la noche desde el área de Nueva York , una vez finalizados los compromisos protocolares posteriores a la final. El vuelo aterrizará en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza durante la mañana del lunes, aunque el horario definitivo dependerá de la logística del viaje.

Después de un mes de competencia en Estados Unidos, México y Canadá, el plantel emprenderá el regreso tras una campaña que lo llevó nuevamente hasta la final del mundo. El equipo de Lionel Scaloni finalizó como subcampeón luego de caer en el tiempo suplementario ante España.

El Gobierno nacional y la Ciudad de Buenos Aires trabajan en un importante operativo para la llegada de la Selección argentina. El objetivo es evitar los inconvenientes ocurridos durante los festejos del Mundial de Qatar 2022, cuando la multitud impidió el recorrido previsto del micro que trasladaba a los jugadores.

Según pudo averiguar la Agencia Noticias Argentinas, la intención es que la delegación sea trasladada desde Ezeiza en helicópteros, ya sea de la Policía Federal, la Policía de la Ciudad u otra fuerza de seguridad.

Qué recorridos analizan para la Selección argentina

Las autoridades esperan la decisión de los jugadores, Lionel Scaloni y el presidente de la AFA, Claudio "Chiqui" Tapia, para definir el destino final de la delegación. Entre las alternativas que se analizan aparecen la Casa Rosada, el Campo Argentino de Polo o el mismo sector donde se realizó la exhibición de Franco Colapinto sobre la Avenida del Libertador.

"La idea es que cuando lleguen a Ezeiza sean trasladados en helicópteros, ya sea de la Policía Federal, de la Policía de la Ciudad o de otra fuerza, para no repetir el caos que se generó en 2022 cuando intentaron llegar en micro. Todavía no sabemos a qué lugar irían los jugadores porque depende de ellos. Las opciones son Casa Rosada, como ya lo había anticipado el presidente Javier Milei, el Campo Argentino de Polo o donde se hizo la exhibición del piloto Franco Colapinto en Avenida del Libertador y República de la India", explicó un vocero del Ejecutivo nacional a la Agencia Noticias Argentinas.

Mientras se define el recorrido, miles de hinchas ya comenzaron a organizarse para acompañar el regreso del plantel. Más allá de la derrota en la final, la Selección argentina volverá al país luego de completar otra destacada actuación en un Mundial y de ratificar su lugar entre las principales potencias del fútbol internacional.