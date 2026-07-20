Graves incidentes en Maipú con policías heridos: mirá el video

Tres personas fueron detenidas este domingo en Maipú tras protagonizar una violenta agresión contra efectivos de la Policía de Mendoza que participaban del operativo de seguridad desplegado durante los festejos por el subcampeonato de la Selección Argentina en el Mundial 2026 .

El incidente ocurrió cerca de las 19.24 en la intersección de calles Caseros y Maza , cuando un grupo de simpatizantes interrumpía el tránsito. Al solicitarles que liberaran la calzada para prevenir accidentes, los uniformados fueron atacados , lo que dejó tres policías con lesiones y derivó en la aprehensión de los agresores.

Los detenidos fueron trasladados a una dependencia policial y la causa quedó a cargo de la Oficina Fiscal de Maipú , mientras que los efectivos heridos recibieron asistencia médica en la Clínica Francesa.

Según la información oficial, la primera agresión fue protagonizada por una joven de 20 años , quien atacó físicamente a una auxiliar policial. Luego se sumaron un hombre de 28 años, un joven de 21, quienes también arremetieron contra el personal.

Durante los disturbios, uno de estos golpeó con un parlante al coordinador del operativo y le provocó una herida cortante en la cabeza. En tanto, otro de los acusados agredió a otro efectivo que intervenía para controlar la situación. Los tres fueron reducidos y detenidos.

Como consecuencia del ataque, una auxiliar policial de 30 años sufrió politraumatismos y lesiones en una mano; un oficial principal de 41 años recibió dos puntos de sutura por un corte en la ceja derecha; y un auxiliar de 26 años presentó politraumatismos y un traumatismo de cráneo con herida cortante frontal.

Además, se informó que el hombre de 28 años posee antecedentes por robo agravado en grado de tentativa, robo simple y amenazas simples en contexto de violencia de género. Las actuaciones quedaron a cargo de la Oficina Fiscal de Maipú y de la Unidad Investigativa Departamental (UID).