14 de julio de 2026
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Femicidio

Femicidio vinculado en Maipú: qué se sabe del crimen y la búsqueda del autor

La Policía de Mendoza continúa buscando al autor del femicidio vinculado ocurrido el fin de semana en Maipú. Los detalles de la investigación.

Hugo Domínguez, la víctima. Fue asesinada a puñaladas.&nbsp;

Hugo Domínguez, la víctima. Fue asesinada a puñaladas. 

 Por Pablo Segura

La Policía de Mendoza y la Justicia intensificaron la búsqueda del principal sospechoso del femicidio vinculado que se investiga por el asesinato de Hugo Alberto Domínguez (53), ocurrido el viernes pasado en Maipú. Los investigadores sospechan que el acusado podría haber logrado salir de la provincia para evitar su captura.

Mientras continúa el operativo para localizar al prófugo, la Fiscalía dispuso una consigna policial permanente para proteger a la mujer víctima de violencia de género, quien era pareja de la víctima fatal. La medida busca evitar un eventual acercamiento del agresor, en el marco de un caso atravesado por antecedentes de violencia machista.

Por ese motivo, el expediente fue calificado como homicidio transversal o femicidio vinculado, una figura contemplada para los casos en los que se asesina a un tercero para causar dolor o destruir emocionalmente a una mujer.

La principal hipótesis de la Justicia por el crimen de Maipú

De acuerdo con la investigación, Hugo Alberto Domínguez fue atacado a puñaladas cuando se encontraba junto a dos mujeres trasladando pertenencias en la intersección de calles La Pampa y Blas Parera, en Maipú. Tras el homicidio, el agresor también habría incendiado la vivienda vinculada a su expareja antes de escapar.

Los pesquisas determinaron que el sospechoso mantenía una relación conflictiva con la mujer y que incluso tenía un pedido de captura vigente desde hacía un año.

Entre las pruebas reunidas figura la presunta amenaza: "Sos mía o de nadie", frase que reforzó la hipótesis de que el asesinato no tuvo como objetivo directo a Domínguez, sino causar el mayor daño posible a su expareja.

En las últimas horas, la Policía de Mendoza amplió la búsqueda en distintos puntos de la provincia y mantiene contacto con fuerzas de seguridad de otras jurisdicciones ante la posibilidad de que el acusado haya abandonado territorio mendocino.

Paralelamente, la mujer permanece bajo custodia policial preventiva mientras la Justicia procura dar con el prófugo y avanzar con su detención.

Los detalles del crimen

Hugo Alberto Domínguez Cornejo se encontraba el pasado 10 de julio junto a dos mujeres trasladando pertenencias en la intersección de las calles La Pampa y Blas Parera.

Según la investigación, en ese momento un hombre llegó armado con un cuchillo, atacó a Domínguez con múltiples puñaladas y luego escapó del lugar.

Minutos más tarde, el mismo sospechoso habría incendiado una vivienda vinculada a una de las mujeres, quien era su ex novia y actual pareja de Domínguez.

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