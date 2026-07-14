Rescataron a cuatro personas extraviadas en el Cerro Penitentes tras un intenso operativo

Tras un intenso rastrillaje, los efectivos lograron establecer contacto con las cuatro personas.

Agregar Sitio Andino en

Por Sitio Andino Policiales







Cuatro ciudadanos fueron rescatados por efectivos del Grupo Especializado en Alta Montaña (GEAM) de Gendarmería Nacional luego de extraviarse en las inmediaciones del Cerro Penitentes. Se encontraban a la altura del kilómetro 1212 de la Ruta Nacional Nº 7, en una zona caracterizada por su complejidad geográfica y las adversas condiciones climáticas.

La alerta movilizó rápidamente a las patrullas especializadas, que se desplazaron hacia el lugar con el equipamiento necesario para desarrollar las tareas de búsqueda y rescate en un terreno de alta dificultad.

Hallazgo y asistencia a los extraviados Tras un intenso rastrillaje, los efectivos lograron establecer contacto con las cuatro personas, quienes se encontraban en buen estado de salud al momento de ser localizadas.

Cuatro ciudadanos fueron rescatados por efectivos del Grupo Especializado en Alta Montaña. Como primera medida, los uniformados les brindaron asistencia primaria, suministrándoles infusiones calientes y alimentos con el objetivo de favorecer su recuperación térmica y energética mientras se realizaba la evaluación médica correspondiente.

Una vez que el personal especializado confirmó que los ciudadanos se encontraban en condiciones de ser trasladados, los gendarmes iniciaron un descenso controlado desde la zona de montaña. Finalmente, la evacuación concluyó con éxito y sin registrarse novedades de gravedad, permitiendo el regreso seguro tanto de las personas rescatadas como del personal interviniente hacia el asiento de la subunidad táctica.