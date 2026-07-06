Importante operativo de rescate para salvarle la vida a una mujer

Nuevo rescate en el Cerro El Gateado de Las Heras.

Un importante operativo de rescate encabezado por efectivos de distintas divisiones de la Policía de Mendoza permitió asistir a una mujer de 45 años que sufrió una caída mientras ascendía el Cerro El Gateado, en Las Heras , y que no podía descender por sus propios medios.

El procedimiento movilizó a efectivos de la Unidad de Patrulla de Rescate y Auxilio en Montaña (UPRAM), al Cuerpo de Aviación Policial (CAP) y al Servicio de Emergencias Coordinado (SEC), que trabajaron de manera conjunta para evacuar a la víctima mediante un helicóptero.

La mujer fue estabilizada en plena montaña , inmovilizada y trasladada hasta un punto seguro para concretar la evacuación aérea. Posteriormente fue derivada al Hospital del Carmen, donde recibió atención médica por un traumatismo en una de sus piernas.

Hace 8 días hubo un rescate similar de dos personas que se extraviaron en el mismo cerro.

Así fue el operativo de rescate en el Cerro El Gateado de Las Heras

El operativo se desarrolló cerca de las 16.15 en el sendero Mal Paso, en el Cerro El Gateado, ubicado en la zona de El Challao, departamento de Las Heras.

Tras el rescate, la víctima fue trasladada en el helicóptero de la Policía de Mendoza.

De acuerdo con la información oficial, la mujer realizaba el ascenso junto a familiares cuando sufrió una descompensación. Esa situación provocó que cayera sobre el terreno montañoso, ocasionándole una lesión en la pierna derecha que le impidió continuar el descenso por sus propios medios.

La emergencia fue advertida por un efectivo policial que se encontraba en el lugar, quien dio aviso para activar el protocolo de rescate de montaña de la Policía de Mendoza.

Minutos después, personal especializado de la UPRAM llegó hasta donde se encontraba la víctima. Los rescatistas le brindaron las primeras asistencias, la hidrataron, inmovilizaron la extremidad lesionada y la colocaron en una camilla especial para trasladarla por un sector de difícil acceso hasta un punto seguro.

En forma paralela, el Helicóptero Halcón del Cuerpo de Aviación Policial despegó con personal médico a bordo para concretar la evacuación aérea. La aeronave trasladó a la mujer hasta Base Cóndor, donde fue recibida por profesionales del Servicio de Emergencias Coordinado.

Tras una primera evaluación médica, los especialistas diagnosticaron un traumatismo en la pierna derecha y ordenaron su traslado en ambulancia al Hospital del Carmen para continuar con los estudios y recibir una atención especializada.