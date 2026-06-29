29 de junio de 2026
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Sitio Andino
Rescate

Bomberos rescataron a un alumno que quedó atrapado entre dos paredes en Guaymallén

El hecho ocurrió en una escuela del departamento de Guaymallén. Bomberos del Cuartel Central desplegaron un operativo de rescate y lograron liberarlo sin que sifriera lesiones.

La situación fue advertida por las autoridades de la escuela

La situación fue advertida por las autoridades de la escuela

Por Sitio Andino Policiales

Un alumno menor de edad quedó atrapado entre dos paredes durante la tarde de este lunes en una institución educativa de Guaymallén. El suceso motivó un importante operativo de rescate por parte de Bomberos del Cuartel Central. Afortunadamente, el estudiante fue liberado y resultó ileso.

El hecho ocurrió cerca de las 15, en un establecimiento ubicado sobre calle Lafinur al 620. La situación fue advertida por las autoridades de la escuela, quienes realizaron un llamado al 911 para solicitar asistencia de urgencia.

Tras el alerta, el Centro Estratégico de Operaciones (CEO) dispuso el desplazamiento de Bomberos, que al arribar constataron que el menor se encontraba semisentado y con la pierna derecha atrapada entre dos paredes, lo que le impedía salir por sus propios medios.

Cómo fue el operativo de rescate

Para liberar al estudiante, los bomberos accedieron al techo del aula mediante una escalera y montaron un sistema de rescate utilizando un arnés y una anilla confeccionados con una cuerda.

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El suceso motivó un importante operativo de rescate por parte de Bomberos del Cuartel Central.

El suceso motivó un importante operativo de rescate por parte de Bomberos del Cuartel Central.

Minutos después, el menor logró sujetarse del sistema de seguridad y elevar parcialmente su cuerpo, lo que permitió liberar la pierna que permanecía atrapada. Finalmente, los rescatistas consiguieron extraerlo sin que sufriera lesiones. Una vez finalizado el procedimiento, se constató que el estudiante se encontraba en buen estado de salud y no fue necesario trasladarlo a un centro asistencial.

Las actuaciones quedaron a cargo de la Oficina Fiscal de Jurisdicción, que tomó intervención para determinar las circunstancias en las que ocurrió el incidente.

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