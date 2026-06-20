20 de junio de 2026
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Sitio Andino
Cerro Arco

Dramático rescate en el Cerro Arco: un deportista sufrió lesiones y fue evacuado en helicóptero

Un hombre de 33 años tuvo que ser rescatado por personal policial en el Cerro Arco, luego de lesionarse ambos tobillos mientras realizaba training.

Dramático rescate en el Cerro Arco: un deportista sufrió lesiones y fue evacuado en helicóptero

Dramático rescate en el Cerro Arco: un deportista sufrió lesiones y fue evacuado en helicóptero

Por Sitio Andino Policiales

Un deportista de 33 años fue rescatado en el Cerro Arco tras sufrir lesiones en ambos tobillos. Gracias a un operativo conjunto entre la Patrulla de Rescate y el Cuerpo de Aviación Policial de Mendoza, el hombre fue trasladado en helicóptero al Hospital Italiano para recibir atención médica.

Se lesionó ambos tobillos y debió ser rescatado: así fue el operativo en el Cerro Arco

Alrededor de las 16:50, un hombre que realizaba training sufrió esguinces en ambos tobillos mientras se desplazaba por una zona ubicada detrás del Cerro Arco, lo que le impidió continuar su recorrido.

Rescate - Cerro Arco - 20 junio 2026 (1)
El hombre de 33 años presentaría una posible fractura.

El hombre de 33 años presentaría una posible fractura.

Ante la situación, personal de la Patrulla de Rescate de Alta Montaña fue alertado y coordinó un operativo de asistencia y evacuación junto a un helicóptero del Cuerpo de Aviación Policial.

Tras localizar al deportista, la aeronave Halcón I arribó al lugar con personal especializado y un médico a bordo. Además de los esguinces, los profesionales estimaron una posible fractura.

La aeroevacuación se realizó hasta la Base Cóndor, donde una ambulancia del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC) lo trasladó al Hospital Italiano para su correspondiente atención médica.

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