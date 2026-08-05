Video: rescataron a una mujer mayor que estaba perdida en General Alvear Foto: Gobierno de Mendoza

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Por Luis Calizaya







Una mujer de avanzada edad fue rescatada por la Policía de Mendoza con ayuda de drones en General Alvear. El hecho ocurrió cuando el geriátrico donde residía denunció que había salido durante la mañana y no había regresado. Tras horas de rastrillaje, en un video difundido por autoridades, la encontraron tendida en un descampado.

Encuentran a una mujer perdida en Alvear: así fue el procedimiento Este miércoles, efectivos policiales acudieron a una denuncia por desaparición de personas realizada por un geriátrico de Alvear, que informó que una de sus residentes mayores había salido a caminar por la mañana y no había regresado.

Así dio inicio un intenso operativo de búsqueda coordinado por el Centro Estratégico de Operaciones (CEO) y la Unidad de Vehículos Aéreos No Tripulados (VANT), con base operativa en el departamento.

Tras varias horas de trabajo y la revisión de distintos puntos de la ciudad, y con las características físicas y la vestimenta de la mujer como referencia, un drone policial logró ubicarla en un descampado al norte de la diagonal Carlos Pellegrini, detrás de una propiedad. Allí permanecía tendida en el suelo, sin poder incorporarse por sus propios medios.

La mujer fue rescatada rápidamente por personal policial que operaba en la zona, atendida en el lugar por una ambulancia y trasladada a un hospital local para recibir atención médica.