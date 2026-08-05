6 de agosto de 2026
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Rescate

Video: rescataron a una mujer mayor que estaba perdida en General Alvear

Tras un intenso operativo de búsqueda, la policía dio con el paradero de una mujer reportada como desaparecida por el geriátrico donde residía.

Video: rescataron a una mujer mayor que estaba perdida en General Alvear

Video: rescataron a una mujer mayor que estaba perdida en General Alvear

Foto: Gobierno de Mendoza
 Por Luis Calizaya

Una mujer de avanzada edad fue rescatada por la Policía de Mendoza con ayuda de drones en General Alvear. El hecho ocurrió cuando el geriátrico donde residía denunció que había salido durante la mañana y no había regresado. Tras horas de rastrillaje, en un video difundido por autoridades, la encontraron tendida en un descampado.

Encuentran a una mujer perdida en Alvear: así fue el procedimiento

Este miércoles, efectivos policiales acudieron a una denuncia por desaparición de personas realizada por un geriátrico de Alvear, que informó que una de sus residentes mayores había salido a caminar por la mañana y no había regresado.

Así dio inicio un intenso operativo de búsqueda coordinado por el Centro Estratégico de Operaciones (CEO) y la Unidad de Vehículos Aéreos No Tripulados (VANT), con base operativa en el departamento.

Tras varias horas de trabajo y la revisión de distintos puntos de la ciudad, y con las características físicas y la vestimenta de la mujer como referencia, un drone policial logró ubicarla en un descampado al norte de la diagonal Carlos Pellegrini, detrás de una propiedad. Allí permanecía tendida en el suelo, sin poder incorporarse por sus propios medios.

La mujer fue rescatada rápidamente por personal policial que operaba en la zona, atendida en el lugar por una ambulancia y trasladada a un hospital local para recibir atención médica.

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