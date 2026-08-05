Guaymallén denunció penalmente la venta irregular de terrenos en el departamento

La Municipalidad de Guaymallén presentó una denuncia penal ante el Ministerio Público Fiscal para que se investiguen hechos vinculados con el presunto fraccionamiento, promoción y comercialización irregular de terrenos ubicados en los distritos de Colonia Molina y Puente de Hierro .

La decisión forma parte de una política pública el intendente Marcos Calvente para proteger a los vecinos , brindar seguridad jurídica y prevenir que familias pierdan sus ahorros al adquirir terrenos que no cuentan con las condiciones legales necesarias para su desarrollo.

La presentación se fundamenta en actuaciones administrativas, inspecciones e informes técnicos elaborados por distintas áreas municipales. "Nos presentamos en el Ministerio Público Fiscal para hacer una denuncia penal contra unas publicaciones que pretenden comercializar unos terrenos en el departamento de Guaymallén, que no gozan de las características para ser urbanizado . Así que hemos presentado todas las pruebas para que la justicia investigue estos hechos y determine las personas involucradas y las responsabilidades asociadas", afirmó Calvente.

El intendente explicó este miércoles de qué se trata la estafa que sufrieron diversas familias: "Son distintos terrenos localizados en dos distritos del departamento, en Puente de Hierro y Colonia Molina. De acuerdo a la normativa municipal, no están aptos para ser urbanizados y, por lo tanto, no se pueden vender para la construcción de la vivienda ".

El intendente explicó que los terrenos que se intenta comercializar no cumplen con lo previsto en el Plan Municipal de Ordenamiento Territorial. Además, el jefe comunal apuntó contra la promoción en redes sociales que hace quien comercializa los terrenos, usando imágenes de maquinaria municipal desarrollando trabajos.

"Recogían imágenes de obras y de tareas de mantenimiento que hemos realizado en la zona rural del departamento, imágenes recientes, y los incorporaban como que el municipio participaba de esa inversión. Eso también forma parte de las pruebas y de lo que aportamos para la denuncia. Hay muchas obras en esa zona y han recogido imágenes de esas intervenciones municipales para asociarlas con su inversión, algo que no es cierto", declaró.

"Lo que pedimos con esta denuncia es establecer las responsabilidades de esta supuesta estafa y también alertar a los vecinos de que ante la compra de un bien, ya sea un terreno o una propiedad, averigüen en el municipio", recomendó a los mendocinos.

En el mismo sentido, Calvente sostuvo: "Tomamos conocimiento de estos hechos y estamos haciendo esta denuncia porque hay vecinos que están atentos a esta situación y hacen lo que corresponde: consultar antes de iniciar cualquier acción de compra", añadió: "Hemos detectado un caso de una persona que adquirió uno de los terrenos y estamos recogiendo información para incorporarla también a la Justicia".

Información para evitar perjuicios

La Municipalidad de Guaymallén recordó que desde hace años mantiene una política permanente de prevención para evitar este tipo de situaciones y puso nuevamente a disposición de los vecinos sus canales oficiales de consulta.

Antes de realizar cualquier operación inmobiliaria, cualquier persona puede consultar de manera gratuita si un loteo cuenta con expediente aprobado, si el terreno se encuentra en una zona habilitada para uso residencial y si reúne las condiciones necesarias para construir una vivienda. Los interesados pueden enviar un mail a [email protected] o comunicarse vía WhatsApp al 2612440944.

Toda esa información se encuentra disponible a través de la página web municipal y en las áreas técnicas competentes, donde profesionales especializados asesoran a los vecinos antes de concretar una compra.