5 de agosto de 2026
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Sitio Andino
Acceso Este

El Acceso Este tendrá este miércoles una intervención en dirección a la Ciudad de Mendoza

El municipio de Guaymallén pidió circular con precaución, respetar la señalización y prever algunos minutos adicionales de viaje sobre el Acceso Este.

Demoras en el Acceso Este para este miércoles 5 de agosto.

Demoras en el Acceso Este para este miércoles 5 de agosto.

Por Sitio Andino Departamentales

El Municipio de Guaymallén informó que este miércoles, a partir de las 9.00 horas, se realizará el retiro de una estructura de señalización ubicada sobre el Acceso Este.

Los trabajos se desarrollarán en la calzada con sentido hacia la Ciudad de Mendoza, después del puente de Arturo González y antes de llegar a calle Concordia.

Podría haber demoras momentáneas sobre el Acceso Este

Para concretar la maniobra será necesaria la utilización de una grúa, por lo que podrían registrarse demoras temporales en la circulación mientras se retira la estructura.

Desde el municipio solicitaron a los conductores circular con precaución, respetar la señalización preventiva instalada en el sector y, de ser posible, contemplar algunos minutos adicionales en sus tiempos de viaje.

Los trabajos forman parte de la renovación del Acceso Este

La intervención se enmarca en el avance de la obra de renovación integral del Acceso Este, que se ejecuta en distintos sectores de la traza.

Además, la comuna recordó que las calles laterales se encuentran habilitadas y en buenas condiciones para la circulación, por lo que podrán utilizarse como alternativa durante el desarrollo de la maniobra.

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