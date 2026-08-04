4 de agosto de 2026
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Historia de vida

La historia de vida de Tely Mazurok, una incansable defensora de los animales

Noticiero Andino presenta la historia de vida de una mujer que convirtió su amor por los perros en una tarea constante de protección y asistencia.

La historia de vida de Tely Mazurok.

La historia de vida de Tely Mazurok.

Por Sitio Andino Departamentales

Este martes, Noticiero Andino de General Alvear presenta la historia de vida de Tely Mazurok, una proteccionista que trabaja de manera incansable para mejorar la calidad de vida de perros y gatos del departamento.

En los últimos días, su nombre tomó mayor relevancia luego de que rescatara a un grupo de cachorros malnutridos y con quemaduras, un caso que generó conmoción e indignación entre los vecinos.

Sin embargo, su compromiso con los animales comenzó mucho antes de aquel episodio. Movilizada por un profundo amor hacia los perros, Tely dedica gran parte de su tiempo a asistirlos, cuidarlos y protegerlos, sin esperar nada a cambio.

Un trabajo silencioso y constante en General Alvear

Lejos de limitarse a denunciar situaciones de abandono o maltrato, la proteccionista trabaja diariamente para encontrar soluciones concretas y evitar que los animales continúen sufriendo.

Mientras cumple con sus obligaciones personales y laborales, también se ocupa de alimentar, cuidar y brindar contención a aquellos animales que se encuentran en situación de vulnerabilidad. Su historia refleja el trabajo silencioso de muchas personas que, con recursos limitados y un enorme compromiso, intentan transformar la realidad de los animales abandonados.

Castración gratuita en Los Compartos

Además de los rescates, Tely Mazurok organiza los turnos para el quirófano veterinario móvil, que ofrece castraciones gratuitas de perros y gatos en la zona de Calle 7 y F, en el paraje Los Compartos, departamento de General Alvear.

La iniciativa busca promover la tenencia responsable, prevenir la reproducción descontrolada y reducir la cantidad de animales que viven en situación de calle.

Quienes necesiten solicitar un turno pueden comunicarse con Tely Mazurok al teléfono 2625 451775.

  • Lugar: Calle 7 y F, paraje Los Compartos, General Alvear.
  • Servicio: castraciones gratuitas de perros y gatos.
  • Contacto para turnos: 2625 451775.

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