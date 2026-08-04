Ulpiano Suarez visitó el taller textil "La Máquina de Volar" y entregó equipamiento

El intendente de la Municipalidad de Mendoza , Ulpiano Suarez , participó de un desayuno de trabajo junto a las integrantes del taller textil “La Máquina de Volar” , un espacio que funciona en el Núcleo de Innovación y Desarrollo de Oportunidades (NIDO) del barrio Flores-Olivares.

Durante la actividad, el jefe comunal recorrió las instalaciones, dialogó con las trabajadoras y conoció los avances alcanzados y los nuevos desafíos productivos que afronta el grupo.

También participaron Emilce Vega , subsecretaria de Empleo y Capacitación; Yamila Meljim , secretaria de Desarrollo Económico y Turismo; Francisco Cabrera , coordinador de Empleo y Economía Social; y la profesora del taller, Alicia Salas .

En el marco de la visita, el municipio entregó una máquina de corte destinada a fortalecer la capacidad productiva del taller. La nueva herramienta permitirá optimizar los procesos de confección, mejorar las condiciones de trabajo y ampliar las posibilidades de respuesta ante nuevos pedidos.

“Hoy no venimos solamente a entregar una nueva herramienta de trabajo. Venimos a acompañar el crecimiento de un proyecto que estas mujeres construyen todos los días con esfuerzo, compromiso y dedicación”, expresó Suarez.

El intendente destacó que “La Máquina de Volar” combina capacitación, producción e inclusión laboral, generando un impacto positivo en las participantes y sus familias.

“Vamos a continuar acompañando el crecimiento de este espacio para que cada vez más personas puedan capacitarse, desarrollar un oficio, generar ingresos y construir un proyecto de vida con mayor autonomía”, agregó.

Producción textil y generación de ingresos

Actualmente, las integrantes del taller confeccionan diversas prendas y elementos textiles para una importante empresa del sector. Esta actividad representa una oportunidad concreta de trabajo e ingresos, mientras el grupo continúa capacitándose y perfeccionando sus habilidades en un espacio basado en la formación, la producción y el trabajo colaborativo.

El taller textil nació en mayo de 2024 como una iniciativa conjunta entre la Ciudad de Mendoza y el Ministerio de Producción provincial.

El objetivo inicial fue generar oportunidades para personas en situación de vulnerabilidad, muchas de ellas jefas de hogar y principales sostenes económicos de sus familias.

A través de la capacitación técnica en confección industrial y del acompañamiento institucional, el proyecto se consolidó como un centro de servicios textiles profesionalizado y autogestionado, con capacidad para producir para empresas privadas y generar ingresos para sus integrantes.

Además de transmitir conocimientos vinculados con el oficio, el espacio promueve la autonomía económica, el trabajo asociativo, la inclusión social y la inserción laboral.

Encuentro provincial de talleres textiles

Como parte de su proceso de consolidación, “La Máquina de Volar” será sede, hacia fin de año, de un encuentro que reunirá a centros de servicios textiles de diferentes departamentos de Mendoza.

Está prevista la participación de espacios de Tupungato, Junín, Las Heras y General Alvear, entre otros. La jornada permitirá intercambiar experiencias, fortalecer vínculos institucionales y compartir buenas prácticas relacionadas con la capacitación laboral y el desarrollo productivo.