4 de agosto de 2026
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Sitio Andino
Ulpiano Suarez

Ulpiano Suarez visitó el taller textil "La Máquina de Volar" y entregó equipamiento

El intendente Ulpiano Suarez recorrió el taller que funciona en el NIDO del barrio Flores-Olivares y entregó una máquina destinada a mejorar los procesos de confección.

Ulpiano Suarez visitó el taller textil La Maquina de Volar.

Ulpiano Suarez visitó el taller textil "La Maquina de Volar".

Por Sitio Andino Departamentales

El intendente de la Municipalidad de Mendoza, Ulpiano Suarez, participó de un desayuno de trabajo junto a las integrantes del taller textil “La Máquina de Volar”, un espacio que funciona en el Núcleo de Innovación y Desarrollo de Oportunidades (NIDO) del barrio Flores-Olivares.

Durante la actividad, el jefe comunal recorrió las instalaciones, dialogó con las trabajadoras y conoció los avances alcanzados y los nuevos desafíos productivos que afronta el grupo.

También participaron Emilce Vega, subsecretaria de Empleo y Capacitación; Yamila Meljim, secretaria de Desarrollo Económico y Turismo; Francisco Cabrera, coordinador de Empleo y Economía Social; y la profesora del taller, Alicia Salas.

Una nueva máquina para ampliar la producción

En el marco de la visita, el municipio entregó una máquina de corte destinada a fortalecer la capacidad productiva del taller. La nueva herramienta permitirá optimizar los procesos de confección, mejorar las condiciones de trabajo y ampliar las posibilidades de respuesta ante nuevos pedidos.

“Hoy no venimos solamente a entregar una nueva herramienta de trabajo. Venimos a acompañar el crecimiento de un proyecto que estas mujeres construyen todos los días con esfuerzo, compromiso y dedicación”, expresó Suarez.

El intendente destacó que “La Máquina de Volar” combina capacitación, producción e inclusión laboral, generando un impacto positivo en las participantes y sus familias.

“Vamos a continuar acompañando el crecimiento de este espacio para que cada vez más personas puedan capacitarse, desarrollar un oficio, generar ingresos y construir un proyecto de vida con mayor autonomía”, agregó.

Producción textil y generación de ingresos

Actualmente, las integrantes del taller confeccionan diversas prendas y elementos textiles para una importante empresa del sector. Esta actividad representa una oportunidad concreta de trabajo e ingresos, mientras el grupo continúa capacitándose y perfeccionando sus habilidades en un espacio basado en la formación, la producción y el trabajo colaborativo.

El taller textil nació en mayo de 2024 como una iniciativa conjunta entre la Ciudad de Mendoza y el Ministerio de Producción provincial.

El objetivo inicial fue generar oportunidades para personas en situación de vulnerabilidad, muchas de ellas jefas de hogar y principales sostenes económicos de sus familias.

A través de la capacitación técnica en confección industrial y del acompañamiento institucional, el proyecto se consolidó como un centro de servicios textiles profesionalizado y autogestionado, con capacidad para producir para empresas privadas y generar ingresos para sus integrantes.

Además de transmitir conocimientos vinculados con el oficio, el espacio promueve la autonomía económica, el trabajo asociativo, la inclusión social y la inserción laboral.

Encuentro provincial de talleres textiles

Como parte de su proceso de consolidación, “La Máquina de Volar” será sede, hacia fin de año, de un encuentro que reunirá a centros de servicios textiles de diferentes departamentos de Mendoza.

Está prevista la participación de espacios de Tupungato, Junín, Las Heras y General Alvear, entre otros. La jornada permitirá intercambiar experiencias, fortalecer vínculos institucionales y compartir buenas prácticas relacionadas con la capacitación laboral y el desarrollo productivo.

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