Ulpiano Suarez visitó el taller textil "La Máquina de Volar" y entregó equipamiento

El intendente de la Municipalidad de Mendoza, Ulpiano Suarez, participó de un desayuno de trabajo junto a las integrantes del taller textil“La Máquina de Volar”, un espacio que funciona en el Núcleo de Innovación y Desarrollo de Oportunidades (NIDO) del barrio Flores-Olivares.
Durante la actividad, el jefe comunal recorrió las instalaciones, dialogó con las trabajadoras y conoció los avances alcanzados y los nuevos desafíos productivos que afronta el grupo.
También participaron Emilce Vega, subsecretaria de Empleo y Capacitación; Yamila Meljim, secretaria de Desarrollo Económico y Turismo; Francisco Cabrera, coordinador de Empleo y Economía Social; y la profesora del taller, Alicia Salas.
Una nueva máquina para ampliar la producción
En el marco de la visita, el municipio entregó una máquina de corte destinada a fortalecer la capacidad productiva del taller. La nueva herramienta permitirá optimizar los procesos de confección, mejorar las condiciones de trabajo y ampliar las posibilidades de respuesta ante nuevos pedidos.
“Hoy no venimos solamente a entregar una nueva herramienta de trabajo. Venimos a acompañar el crecimiento de un proyecto que estas mujeres construyen todos los días con esfuerzo, compromiso y dedicación”, expresó Suarez.
El intendente destacó que “La Máquina de Volar” combina capacitación, producción e inclusión laboral, generando un impacto positivo en las participantes y sus familias.
“Vamos a continuar acompañando el crecimiento de este espacio para que cada vez más personas puedan capacitarse, desarrollar un oficio, generar ingresos y construir un proyecto de vida con mayor autonomía”, agregó.
Producción textil y generación de ingresos
Actualmente, las integrantes del taller confeccionan diversas prendas y elementos textiles para una importante empresa del sector. Esta actividad representa una oportunidad concreta de trabajo e ingresos, mientras el grupo continúa capacitándose y perfeccionando sus habilidades en un espacio basado en la formación, la producción y el trabajo colaborativo.
El taller textil nació en mayo de 2024 como una iniciativa conjunta entre la Ciudad de Mendoza y el Ministerio de Producción provincial.
El objetivo inicial fue generar oportunidades para personas en situación de vulnerabilidad, muchas de ellas jefas de hogar y principales sostenes económicos de sus familias.
A través de la capacitación técnica en confección industrial y del acompañamiento institucional, el proyecto se consolidó como un centro de servicios textiles profesionalizado y autogestionado, con capacidad para producir para empresas privadas y generar ingresos para sus integrantes.
Además de transmitir conocimientos vinculados con el oficio, el espacio promueve la autonomía económica, el trabajo asociativo, la inclusión social y la inserción laboral.
Encuentro provincial de talleres textiles
Como parte de su proceso de consolidación, “La Máquina de Volar” será sede, hacia fin de año, de un encuentro que reunirá a centros de servicios textiles de diferentes departamentos de Mendoza.
Está prevista la participación de espacios de Tupungato, Junín, Las Heras y General Alvear, entre otros. La jornada permitirá intercambiar experiencias, fortalecer vínculos institucionales y compartir buenas prácticas relacionadas con la capacitación laboral y el desarrollo productivo.