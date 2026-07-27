Las críticas de Ulpiano Suarez a Milei por sus dichos contra Lula y el ¿palito para Casado?

Las declaraciones de Javier Milei en Brasil durante un acto de apoyo a Flávio Bolsonaro siguen generando ruido en el vecino país, donde el gobierno de Lula da Silva salió a cuestionar al mandatario argentino y exigió una respuesta diplomática acorde al vínculo que une a ambas naciones.

En Mendoza también hubo repercusiones. Desde Cambia Mendoza, espacio político aliado a La Libertad Avanza, la vicegobernadora Hebe Casado minimizó los dichos del presidente el pasado sábado en San Pablo y los calificó como “una devolución de favores” , a raíz de la visita de Lula a Cristina Kirchner en 2025, en la previa de las elecciones legislativas.

Ladrón. Presidiario. Basura calva. Así se refirió hoy Milei a Lula Da Silva, presidente de la Republica Federativa de Brasil. Que nos da vergüenza tener un presidente así, ya lo sabemos. Y nos cansamos de denunciarlo y, lo más importante, de votarle en contra sus leyes… pic.twitter.com/7YA3HIqfwK

Del oficialismo provincial también se expidió al respecto el intendente de la Ciudad de Mendoza, Ulpiano Suarez , quien planteó una perspectiva diferente a la de la vice. Y dejó una definición que también parece caberle a la sanrafaelina .

El jefe comunal capitalino apuntó a la responsabilidad que implica ejercer cargos públicos , especialmente en contextos de tensión internacional. “No estamos para tirar manteca al techo ni para complicar relaciones con países, y menos con Brasil, que es un mercado muy importante para Mendoza” , sostuvo.

En tal sentido, dejó una reflexión que se interpreta como un mensaje no solo a Milei, sino también a la vicegobernadora, quien días atrás protagonizó su propio "escandalete" por posteos en redes que despertaron el enojo de Francia, país que la declaró como "persona no grata", y por lo que debió enfrentar un pedido de juicio político. “Esto no son solo palabras. Hay que ser muy medidos. Todos los que tenemos responsabilidad política debemos ser conscientes de lo que decimos”, planteó.

¿Indirecta de Ulpiano Suarez para Hebe Casado? Foto archivo: Cristian Lozano

Si bien evitó escalar el conflicto, mostró preocupación por el impacto que este tipo de declaraciones pueden tener en las inversiones y, por ende, en economía provincial . "Anhelo que no afecte en nada la relación", manifestó. “Como intendente de la Ciudad, si digo cualquier barbaridad, eso impacta en las inversiones y generación de empleo”, ejemplificó.

Suarez insistió en que el rol de un funcionario pasa por la gestión pública, más que por "llevarse por el calor de una campaña política". “Ojalá que esto no afecte en nada la relación con Brasil ni con ningún otro país”, sentenció.

Como intendente de la Ciudad, si digo cualquier barbaridad, eso impacta en las inversiones y generación de empleo Como intendente de la Ciudad, si digo cualquier barbaridad, eso impacta en las inversiones y generación de empleo

Las polémicas declaraciones de Javier Milei en Brasil

En el marco de un acto político en respaldo a la candidatura presidencial de Flávio Bolsonaro, Milei arremetió de manera directa contra Lula, calificándolo de "ladrón", "presidiario" y "totalitario", y llamó a "terminar con la basura socialista" en ese país.

En una entrevista posterior, amplió sus dichos al afirmar que existe un "riesgo Lula" para los mercados y acusó a su administración de encabezar una "campaña antiargentina" e interferir en la política local.

El gobierno brasileño decidió llamar a consultas a su embajador en Buenos Aires, Julio Bitelli, y una posibilidad que se analiza es que cumpla sus funciones en su país, situación casi inédita para dos socios históricos.