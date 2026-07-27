Las críticas de Ulpiano Suarez a Milei por sus dichos contra Lula y el ¿palito para Casado?

Del oficialismo provincial también se expidió al respecto el intendente de la Ciudad de Mendoza, Ulpiano Suarez, quien planteó una perspectiva diferente a la de la vice. Y dejó una definición que también parece caberle a la sanrafaelina.
Qué dijo Ulpiano Suarez sobre los dichos de Milei contra Lula en Brasil
El jefe comunal capitalino apuntó a la responsabilidad que implica ejercer cargos públicos, especialmente en contextos de tensión internacional. “No estamos para tirar manteca al techo ni para complicar relaciones con países, y menos con Brasil, que es un mercado muy importante para Mendoza”, sostuvo.
Si bien evitó escalar el conflicto, mostró preocupación por el impacto que este tipo de declaraciones pueden tener en las inversiones y, por ende, en economía provincial . "Anhelo que no afecte en nada la relación", manifestó. “Como intendente de la Ciudad, si digo cualquier barbaridad, eso impacta en las inversiones y generación de empleo”, ejemplificó.
Suarez insistió en que el rol de un funcionario pasa por la gestión pública, más que por "llevarse por el calor de una campaña política". “Ojalá que esto no afecte en nada la relación con Brasil ni con ningún otro país”, sentenció.
Como intendente de la Ciudad, si digo cualquier barbaridad, eso impacta en las inversiones y generación de empleo Como intendente de la Ciudad, si digo cualquier barbaridad, eso impacta en las inversiones y generación de empleo
Las polémicas declaraciones de Javier Milei en Brasil
En una entrevista posterior, amplió sus dichos al afirmar que existe un "riesgo Lula" para los mercados y acusó a su administración de encabezar una "campaña antiargentina" e interferir en la política local.
El gobierno brasileño decidió llamar a consultas a su embajador en Buenos Aires, Julio Bitelli, y una posibilidad que se analiza es que cumpla sus funciones en su país, situación casi inédita para dos socios históricos.
Discurso del Presidente Javier Milei en el acto de lanzamiento de la candidatura a presidente de Flávio Bolsonaro, en Brasil. pic.twitter.com/YB28LEXrHC