Brasil convocó al embajador argentino tras los dichos de Milei contra Lula y escala la tensión diplomática

El Gobierno de Lula convocó al embajador argentino para pedir explicaciones por las declaraciones de Javier Milei durante su visita a San Pablo. Imagen generada con IA.

La relación entre Argentina y Brasil atraviesa un nuevo momento de tensión . El Gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva convocó al embajador argentino en Brasilia, Guillermo Daniel Raimondi, para pedir explicaciones por las declaraciones que realizó el presidente Javier Milei durante su visita a San Pablo , donde cuestionó con dureza al mandatario brasileño y respaldó la candidatura presidencial de Flávio Bolsonaro.

La reunión fue convocada por el canciller brasileño, Mauro Vieira, y se llevará a cabo este lunes en la sede del Ministerio de Relaciones Exteriores, en un contexto de creciente malestar por los dichos del jefe de Estado argentino.

Durante un acto político en San Pablo, Milei volvió a cargar contra Lula, al afirmar que Brasil enfrenta el "riesgo Lula" y expresar su respaldo al senador Flávio Bolsonaro , hijo del expresidente Jair Bolsonaro, quien busca competir por la presidencia brasileña.

Además, el mandatario argentino cuestionó al ministro del Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, luego de que la Justicia brasileña le negara la posibilidad de visitar al exmandatario Jair Bolsonaro , quien permanece bajo arresto domiciliario.

Las declaraciones fueron interpretadas por el Gobierno brasileño como una nueva injerencia en la política interna del país vecino y profundizaron el deterioro de una relación bilateral que ya se encontraba atravesada por diferencias políticas e ideológicas entre ambos presidentes.

Brasil endurece su respuesta

La convocatoria del embajador argentino constituye uno de los mecanismos diplomáticos utilizados para manifestar el descontento de un gobierno frente a la conducta de otro Estado. En este caso, Brasil busca que la representación argentina brinde explicaciones formales sobre las expresiones de Milei.

En paralelo, distintos medios internacionales informaron que Brasil también resolvió llamar a consultas a su propio embajador en Buenos Aires, Julio Bitelli, en una señal de endurecimiento de la respuesta diplomática frente a los cruces con la Casa Rosada.

Brasil es el principal socio comercial de Argentina y ambos países integran el Mercosur, por lo que la escalada en el conflicto político genera preocupación por el impacto que pueda tener sobre la relación bilateral y la agenda común entre ambos gobiernos.