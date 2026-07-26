Sociedad Rural: Pino destacó la economía de Milei y exigió menos impuestos

El titular de la Sociedad Rural Argentina, Nicolás Pino, y el presidente Javier Milei en la inauguración oficial de la 138° Exposición Rural de Palermo.

La apertura de la 138° Exposición Rural de Palermo dejó un fuerte mensaje político y económico. El presidente de la Sociedad Rural Argentina , Nicolás Pino , respaldó varias medidas del Gobierno de Javier Milei , aunque insistió en que la eliminación definitiva de las retenciones es indispensable para potenciar al campo.

Durante un discurso atravesado por los 160 años de la SRA , el dirigente sostuvo que el campo argentino continúa siendo uno de los pilares de la economía nacional y aseguró que las cadenas agroindustriales generan un aporte superior a los 83.000 millones de dólares . En ese contexto, afirmó que el sector tiene un potencial de crecimiento mucho mayor si se eliminan las trabas fiscales y se impulsa la inversión en infraestructura.

Uno de los momentos más contundentes de su exposición estuvo centrado en los derechos de exportación . Pino recordó que desde 2002 el sector agropecuario aportó alrededor de 215.000 millones de dólares al Estado mediante este impuesto y reiteró su histórica postura. “Está demostrado, como venimos diciendo en reiteradas ocasiones, en coincidencia con el Presidente, que las retenciones deben dejar de existir , por ley y para siempre ”, afirmó.

El titular de la Sociedad Rural Argentina destacó que la reducción parcial de las retenciones durante la actual gestión permitió que el sector reinvirtiera cerca de 6.000 millones de dólares en genética, maquinaria agrícola, pasturas y mejoras productivas , lo que, según indicó, favoreció el crecimiento del empleo rural y de la producción.

Además, el dirigente aseguró que la producción agropecuaria mostró una importante expansión en el último año. Entre los resultados mencionó un incremento del 34% en la cosecha de maíz, una producción de 7,5 millones de toneladas de girasol, el doble respecto de campañas anteriores, y una cosecha récord de 30 millones de toneladas de trigo.

Respaldo a la política económica y nuevos reclamos

Aunque mantuvo un discurso crítico respecto de la carga tributaria, Pino reconoció varios aspectos de la gestión económica del Gobierno nacional. Valoró la reducción de la inflación, el equilibrio fiscal, la estabilidad cambiaria, la baja del riesgo país y sostuvo que la economía comenzó a recuperar previsibilidad. “La producción ha comenzado a desplazar a la especulación financiera”, señaló.

También celebró el mayor nivel de diálogo entre la Sociedad Rural Argentina y el Gobierno nacional, al afirmar que los funcionarios escuchan las propuestas del sector y avanzan en medidas de desregulación que facilitan la apertura de nuevos mercados internacionales.

Sin embargo, remarcó que todavía existen obstáculos para consolidar el crecimiento. En ese sentido, reclamó una reducción de los impuestos provinciales y municipales, cuestionó las tasas que "no se traducen en obras" y pidió eliminar los gravámenes al traslado de mercadería entre provincias, a los que calificó como "aduanas internas" incompatibles con la Constitución Nacional.

El presidente Javier Milei encabeza la inauguración oficial de la 138° Exposición Rural de Palermo. Foto: NA (Damián Dopacio).

Infraestructura y tecnología, las claves para el crecimiento del agro

En la parte final de su discurso, el presidente de la SRA aseguró que el potencial productivo del agro argentino todavía está lejos de alcanzar su techo. Según planteó, el país podría aumentar un 50% la producción de cereales y oleaginosas, incorporar un millón de toneladas de carne, duplicar la superficie forestada y sumar 2.000 millones de litros de producción lechera.

De concretarse ese escenario, estimó que el sector podría aportar 20.000 millones de dólares adicionales por año a la economía argentina.

Pino también enfatizó que ese crecimiento dependerá de una mayor incorporación de inteligencia artificial, automatización, trazabilidad, conectividad digital y nuevas tecnologías aplicadas a la producción. Además, reclamó inversiones en rutas, caminos rurales, puertos, ferrocarriles, salud, educación, seguridad y conectividad para mejorar la competitividad del campo argentino en los mercados internacionales.