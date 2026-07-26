26 de julio de 2026
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Sitio Andino
Homicidio

Investigan un homicidio en Las Heras tras un ataque a balazos en la vía pública

Un hombre de unos 40 años fue atacado a tiros en Las Heras y murió horas después en el Hospital Central. La Justicia busca esclarecer el homicidio.

Qué se sabe del homicidio en Las Heras donde un hombre murió tras un ataque a balazos.

Qué se sabe del homicidio en Las Heras donde un hombre murió tras un ataque a balazos.

Foto: Cristian Lozano
Por Sitio Andino Policiales

La Policía de Mendoza investiga un nuevo homicidio ocurrido en Las Heras, donde un hombre de aproximadamente 40 años fue atacado a balazos en plena vía pública. La víctima fue trasladada al Hospital Central, pero falleció horas después debido a la gravedad de las heridas.

Crimen en Las Heras: un hombre murió luego de ser atacado a tiros en la calle

De acuerdo con la información policial, el episodio se registró alrededor de las 2.32 en la intersección de las calles Cumbre Nevada y Padre Llorens. Un llamado al 911 alertó sobre varias detonaciones de arma de fuego y la presencia de un hombre tendido sobre la calzada.

Tras la denuncia, el Centro Estratégico de Operaciones (CEO) dispuso el envío de efectivos policiales de la Subcomisaría Sánchez y de una ambulancia del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC). Al arribar al lugar, los profesionales constataron que la víctima presentaba, a simple vista, una herida en la cabeza y otra en el abdomen, por lo que fue trasladada de urgencia al Hospital Central.

En el centro asistencial, el médico de guardia diagnosticó una herida de arma de fuego en el cráneo, con orificio de entrada y salida en la región parietal, además de una lesión provocada por un disparo en el abdomen. Debido a la gravedad de las heridas, el paciente permaneció internado en estado crítico.

Pese a los esfuerzos de los galenos, a las 5.38, las autoridades del Hospital Central informaron el fallecimiento del hombre como consecuencia de las lesiones sufridas durante el ataque.

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