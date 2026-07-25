Accidente vial en la Ruta Nacional 143: un hombre de 86 años resultó herido tras un vuelco

El accidente vial ocurrió a la altura del kilómetro 15, al norte del ingreso a la ciudad de San Rafael . El conductor perdió el dominio del vehículo luego de la rotura de un neumático y fue trasladado para una evaluación médica.

Un hombre de 86 años resultó lesionado este domingo luego de protagonizar un vuelco con el automóvil que conducía sobre la Ruta Nacional 143 , a la altura del kilómetro 15, en un tramo ubicado al norte del ingreso a la ciudad.

El siniestro ocurrió cerca de las 8.40 , cuando un Fiat Siena que circulaba en dirección norte sufrió la rotura del neumático delantero derecho por causas que aún se investigan.

Como consecuencia de la falla mecánica, el conductor perdió el dominio del rodado , que salió de trayectoria y terminó dando varios tumbos hasta quedar nuevamente apoyado sobre sus cuatro ruedas.

El hombre, identificado como C.E., de 86 años, fue asistido en el lugar por personal del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC).

Posteriormente fue trasladado a un centro asistencial para una evaluación médica más completa, aunque inicialmente no se informó el diagnóstico de las lesiones sufridas.

Investigan las causas del accidente vial

En el lugar trabajaron efectivos de la Comisaría 60ª y personal de la Policía Vial, quienes realizaron las actuaciones correspondientes.

La investigación quedó orientada a determinar las circunstancias que provocaron el accidente y establecer si la rotura del neumático fue el único factor que desencadenó el vuelco.