Tragedia en San Rafael: tras 10 días de agonía, falleció una joven que sufrió un accidente

Un trágico accidente vial ocurrido hace 10 días en San Rafael terminó con la muerte de una joven motociclista de 19 años, quien sufrió graves heridas tras perder el control del rodado y caer sobre la calzada durante la madrugada, por lo que ahora se investiga la mecánica del siniestro.

El hecho ocurrió sobre calle Dean Funes, a unos 50 metros al norte de avenida Sarmiento. La víctima fue asistida por personal del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC) y trasladada de urgencia al Hospital Teodoro J. Schestakow , donde permaneció 10 días internada en estado crítico .

Pese a los esfuerzos del equipo médico, la joven falleció este miércoles como consecuencia de un traumatismo encéfalo craneano grave y múltiples lesiones. La Justicia investiga las circunstancias en las que se produjo el hecho.

De acuerdo con la información policial, el siniestro ocurrió el 12 de julio pasado. Ese día efectivos de la Comisaría 32° fueron desplazados cerca de las 3.50 tras un llamado a la línea de emergencias que alertaba sobre una motociclista tendida sobre la carpeta asfáltica.

Las primeras averiguaciones indican que, por causas que aún son materia de investigación, la conductora habría perdido el dominio de la motocicleta mientras circulaba por calle Dean Funes. Como consecuencia, impactó contra los bolardos ubicados en el sector y luego cayó violentamente sobre el pavimento.

Tras ser estabilizada en el lugar, fue derivada al Hospital Teodoro J. Schestakow, donde los médicos diagnosticaron un traumatismo encéfalo craneano grave y politraumatismos. La joven quedó internada en la unidad de terapia intensiva, donde permaneció en grave estado durante 10 días. Lamentablemente, este miércoles se confirmó su deceso.

Por disposición de la Oficina Fiscal de San Rafael, se realizaron las pericias correspondientes para determinar con precisión la mecánica del accidente vial.