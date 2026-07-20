Nuevo parque solar en San Rafael: qué se debatirá en la audiencia pública y qué falta para su aprobación

La provincia de Mendoza dio un nuevo paso en la evaluación de uno de los proyectos de generación de energía renovable que busca desarrollarse en el sur provincial. La Subsecretaría de Ambiente convocó a audiencia pública para el proyecto "Parque Solar Mendoza Sur y Línea de Media Tensión de Vinculación" , impulsado por la empresa Genneia S.A. , que estará ubicado en el departamento de San Rafael .

Se trata de una apuesta de la provincia para potenciar el desarrollo de las energías renovables .

La convocatoria fue oficializada mediante la Resolución 185/2026 , publicada en el Boletín Oficial, y fija la audiencia para el 20 de agosto a las 10 , bajo modalidad virtual a través de la plataforma Zoom.

Es importante destacar que esta instancia no significa que el proyecto haya sido aprobado . La audiencia pública forma parte del procedimiento obligatorio de Evaluación de Impacto Ambiental previsto por la Ley Provincial 5961 y constituye uno de los últimos pasos antes de que la autoridad ambiental determine si corresponde o no otorgar la Declaración de Impacto Ambiental (DIA).

Un proyecto que continúa avanzando en su evaluación

El emprendimiento contempla la construcción de un parque solar junto con una línea de media tensión que permitirá conectar la generación eléctrica al sistema de distribución.

Según consta en el expediente administrativo, el proyecto se emplazará en un predio ubicado aproximadamente 2,5 kilómetros al norte de la localidad de 25 de Mayo, en San Rafael.

El proceso administrativo comenzó con la presentación de la Manifestación General de Impacto Ambiental por parte de Genneia. Posteriormente, la Subsecretaría de Ambiente autorizó el inicio formal de la Evaluación de Impacto Ambiental.

Durante la tramitación, el estudio fue analizado por la Fundación Universidad Nacional de Cuyo, que elaboró el correspondiente dictamen técnico. Luego, la empresa respondió las observaciones formuladas por los especialistas.

A ello se sumaron los dictámenes emitidos por distintos organismos sectoriales convocados para evaluar aspectos específicos del proyecto, tal como exige la normativa ambiental vigente.

Qué se debatirá en la audiencia pública

La audiencia pública constituye una instancia de participación ciudadana en la que podrán intervenir vecinos, organizaciones sociales, instituciones y cualquier persona que considere tener un interés relacionado con el proyecto.

Los interesados deberán inscribirse previamente a través del sitio web del Ministerio de Energía y Ambiente y también podrán presentar observaciones por escrito desde la publicación de la convocatoria y hasta cinco días hábiles posteriores a la realización de la audiencia.

Toda la documentación técnica, incluidos el Estudio de Impacto Ambiental, los dictámenes técnicos y los informes sectoriales, quedará disponible para consulta pública en la página oficial de la Subsecretaría de Ambiente.

Finalizada esa instancia, la autoridad ambiental deberá analizar las exposiciones realizadas durante la audiencia, las presentaciones escritas que se incorporen al expediente y toda la documentación técnica reunida durante la evaluación.

Recién entonces la Subsecretaría de Ambiente podrá resolver si otorga la Declaración de Impacto Ambiental, si impone condiciones adicionales para su ejecución, solicita nuevos estudios o rechaza la iniciativa.

Con esta convocatoria, el proyecto de Genneia continúa avanzando dentro del procedimiento administrativo previsto por la legislación provincial para las obras que pueden generar impactos sobre el ambiente.