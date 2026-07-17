17 de julio de 2026
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Sitio Andino
San Rafael

San Rafael completará la iluminación LED de la avenida Juan XXIII

La obra forma parte del programa municipal de San Rafael que también alcanzó sectores de las avenidas Cantoni, Vélez Sarsfield y El Libertador.

Iluminación LED en San Rafael.

Iluminación LED en San Rafael.

Por Sitio Andino Departamentales

Equipos del área de Electrotecnia del Municipio de San Rafael trabajan en la colocación de nuevas luminarias LED sobre la avenida Juan XXIII, una de las arterias más importantes de la Ciudad.

En esta etapa, las cuadrillas municipales instalan los equipos en un tramo de 1.900 metros, comprendido entre las avenidas Pedro Vargas y Balloffet.

La avenida Juan XXIII tendrá iluminación LED en toda su extensión

La intervención complementa los trabajos realizados durante abril, cuando se renovó la iluminación de un segmento de 900 metros entre Vélez Sarsfield y Pedro Vargas.

Con la ejecución de esta nueva etapa, el Municipio logrará cubrir con tecnología LED la totalidad de la avenida Juan XXIII.

Es una arteria muy importante y con esta intervención podemos optimizar la seguridad vial y peatonal, además de reducir el consumo energético, brindando una iluminación más eficiente y de mejor calidad”, explicó el director de Electrotecnia, Jesús Dealecio.

Más seguridad y menor consumo energético

La colocación de luminarias LED permite mejorar la visibilidad durante la noche y brindar mayores condiciones de seguridad tanto para los automovilistas como para los peatones.

Además, esta tecnología ofrece una iluminación de mejor calidad y permite reducir el consumo de energía y los costos de mantenimiento en comparación con los equipos tradicionales.

El plan de renovación lumínica avanza en San Rafael

Los trabajos forman parte del programa municipal de renovación del sistema de iluminación, que durante los últimos meses concentró una importante inversión en la zona sur de la Ciudad.

Además de la avenida Juan XXIII, las tareas alcanzaron diferentes sectores de las avenidas Cantoni, Vélez Sarsfield y El Libertador. El objetivo es continuar ampliando la red de luminarias LED en puntos estratégicos de San Rafael para mejorar la circulación, la seguridad y la eficiencia energética.

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