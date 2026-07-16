16 de julio de 2026
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Sitio Andino
San Rafael

San Rafael: advierten por el peligroso estado de calle La Vilina

Habitantes de Rama Caída se comunicaron con el WhatsApp de Noticiero Andino de San Rafael para advertir sobre el deterioro de calle La Vilina y solicitar una solución urgente.

Calle La Vilina en el distrito de Rama Caída de San Rafael.

Calle La Vilina en el distrito de Rama Caída de San Rafael.

Por Sitio Andino Departamentales

Vecinos de Rama Caída, en el departamento de San Rafael, se comunicaron con el WhatsApp de Noticiero Andino para reclamar por el deteriorado estado de calle La Vilina.

Según explicaron los habitantes de la zona, ya presentaron varias notas solicitando la reparación y el mantenimiento de la arteria, debido a las dificultades que enfrentan para circular.

Advierten que transitar por la calle es peligroso

Los vecinos aseguraron que el estado del camino empeoró y que el tránsito por el sector se volvió “realmente muy peligroso”, especialmente para quienes circulan diariamente en vehículos, bicicletas o motocicletas.

Ante esta situación, reiteraron el pedido a las autoridades correspondientes para que se realicen los trabajos necesarios y se brinde una solución antes de que ocurra un accidente.

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