San Rafael: advierten por el peligroso estado de calle La Vilina

Vecinos de Rama Caída, en el departamento de San Rafael, se comunicaron con el WhatsApp de Noticiero Andino para reclamar por el deteriorado estado de calle La Vilina.
Habitantes de Rama Caída se comunicaron con el WhatsApp de Noticiero Andino de San Rafael para advertir sobre el deterioro de calle La Vilina y solicitar una solución urgente.
Vecinos de Rama Caída, en el departamento de San Rafael, se comunicaron con el WhatsApp de Noticiero Andino para reclamar por el deteriorado estado de calle La Vilina.
Según explicaron los habitantes de la zona, ya presentaron varias notas solicitando la reparación y el mantenimiento de la arteria, debido a las dificultades que enfrentan para circular.
Los vecinos aseguraron que el estado del camino empeoró y que el tránsito por el sector se volvió “realmente muy peligroso”, especialmente para quienes circulan diariamente en vehículos, bicicletas o motocicletas.
Ante esta situación, reiteraron el pedido a las autoridades correspondientes para que se realicen los trabajos necesarios y se brinde una solución antes de que ocurra un accidente.