Renunció un funcionario provincial que fue detenido por conducir alcoholizado en el Sur

Un nuevo caso de alcoholemia positiva que involucra a un funcionario público sacudió este jueves a Mendoza. Diego Silvestre , coordinador del Equipo Técnico Interdisciplinario (ETI) de San Rafael y recientemente designado como integrante del Consejo de Minería , presentó su renuncia al cargo luego de que trascendiera que fue detectado conduciendo con 2,26 gramos de alcohol por litro de sangre .

El episodio ocurrió durante un operativo de control vial realizado el domingo pasado , aunque tomó estado público varios días después, cuando se conocieron los detalles del procedimiento.

Según la información que trascendió, además del resultado positivo del test de alcoholemia, los efectivos constataron que Silvestre no tenía licencia de conducir ni la documenntación correspondiente al vehículo . Tras el procedimiento, el ahora exfuncionario fue detenido y recuperó la libertad 48 horas después.

La alcoholemia registrada, de 2,26 gramos por litro de sangre, supera ampliamente el límite permitido en Mendoza, donde rige la tolerancia de 0,5 g/l para conductores particulares .

El funcionario detenido por alcoholemia en San Rafael renunció a su cargo

Una vez producido el hecho, Silvestre presentó su renuncia al cargo que ocupaba como coordinador del ETI de San Rafael, dentro de la Dirección General de Escuelas, así como a su rol como titular del Consejo de Minería de Mendoza, a través de una carta.

Ese último es un organismo clave para la actividad minera en Mendoza y cuyos miembros fueron oficializados hace pocos días por el Gobierno provincial. Silvestre ocupaba el cargo titular como representante de los abogados y será reemplazado por su suplente, Florencia Victoria Sar-Sar.