La Justicia restituyó la pensión de Cristina Kirchner y ANSES deberá volver a pagarla

Fallo a favor de Cristina Kirchner: la ANSES deberá restituir la pensión por viudez.

La Justicia ordenó que Cristina Fernández de Kirchner vuelva a cobrar la pensión por viudez derivada del fallecimiento del expresidente Néstor Kirchner , pese a la condena que pesa sobre la exmandataria en la causa Vialidad. La decisión fue adoptada por la Cámara Federal de la Seguridad Social, que dispuso la restitución provisoria del beneficio.

La medida implica que, a partir de agosto, la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) deberá volver a liquidar la prestación, cuyo monto bruto asciende a $15.683.154,06 mensuales . El organismo confirmó que acatará la resolución judicial, aunque adelantó que continuará cuestionándola en instancias superiores.

La prestación corresponde a la pensión por viudez prevista en la Ley 24.018, otorgada tras la muerte de Néstor Kirchner. Ese beneficio, junto con la asignación vitalicia que Cristina Kirchner percibía por haber sido presidenta, fue dado de baja por la ANSES en noviembre de 2024 luego de que quedara firme la condena en la causa Vialidad .

Sin embargo, la expresidenta inició una demanda para impugnar esa decisión administrativa y solicitó una medida cautelar para recuperar el beneficio mientras se resuelve el expediente.

En febrero de este año, la Cámara Federal de la Seguridad Social revocó el rechazo que había dictado la jueza de primera instancia Karina Alonso Candis y ordenó restituir provisoriamente la pensión al considerar el carácter alimentario de la prestación.

La ANSES cumplirá el fallo, pero continuará la disputa judicial

En las últimas horas, la ANSES notificó a la Justicia que cumplirá con la orden y reanudará el pago desde agosto.

No obstante, el organismo previsional mantiene su postura de que la condena por corrupción impide acceder a este tipo de beneficios especiales y seguirá impulsando recursos para que la decisión sea revisada por la Corte Suprema.

Para acceder al restablecimiento del haber, Cristina Kirchner presentó una caución juratoria, mediante la cual se comprometió a devolver el dinero si la sentencia definitiva resulta desfavorable. La ANSES había solicitado una garantía económica, pero la Cámara consideró suficiente la caución presentada por la exmandataria.

Qué beneficio recupera Cristina Kirchner

La resolución judicial únicamente alcanza a la pensión por viudez derivada del fallecimiento de Néstor Kirchner.

En cambio, la asignación vitalicia correspondiente a su condición de expresidenta continuará suspendida por la condena en la causa Vialidad. Además, el pago restituido no incluirá el adicional por zona austral que Cristina Kirchner percibía hasta 2024, cuando declaraba domicilio en Santa Cruz.

La Corte Suprema podría tener la última palabra

La causa previsional aún no tiene una resolución definitiva. Tanto la ANSES como el Ministerio Público Fiscal cuestionaron la medida cautelar y promovieron recursos para que intervenga la Corte Suprema.

En ese marco, el procurador general de la Nación, Eduardo Casal, dictaminó recientemente que el máximo tribunal debería revisar el caso al considerar que la condena por corrupción podría impedir el cobro de este tipo de prestaciones especiales. Ahora será la Corte la que defina si mantiene o revoca la restitución provisoria de la pensión.