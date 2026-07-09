9 de julio de 2026
{}
Sitio Andino
Alberto Fernández

Revés judicial para Alberto Fernández: la causa por violencia de género quedó más cerca del juicio oral

La Cámara Federal rechazó un planteo de la defensa del expresidente para anular la causa y ratificó la validez de la investigación. Aunque ordenó producir nuevas pruebas, el expediente quedó encaminado hacia la instancia de juicio oral.

La Justicia rechazó un planteo de Alberto Fernández y la causa por violencia de género avanza

La Justicia rechazó un planteo de Alberto Fernández y la causa por violencia de género avanza

Por Sitio Andino Política

El expresidente Alberto Fernández sufrió un nuevo revés judicial en la causa en la que está acusado por presunta violencia de género contra la ex primera dama Fabiola Yañez. La Cámara Federal rechazó un pedido de su defensa para declarar la nulidad de la investigación y confirmó la validez de todo lo actuado hasta el momento, una decisión que acerca el expediente a la etapa de juicio oral.

La defensa buscaba anular toda la investigación

El recurso de la defensa de Fernández sostenía que debía declararse la nulidad de la causa luego del apartamiento del juez federal Julián Ercolini, quien estuvo al frente de la instrucción en los primeros meses del expediente.

Sin embargo, los camaristas entendieron que el desplazamiento del magistrado no invalida las actuaciones realizadas hasta ese momento y que el expediente mantiene plena validez procesal, ahora bajo la órbita del juez federal Daniel Rafecas.

Con este criterio, la Cámara confirmó que la investigación puede continuar sin retroceder en el proceso.

El juicio oral quedó más cerca, aunque aún restan medidas

Si bien el fallo representa un fuerte revés para el expresidente, la Cámara no ordenó de manera inmediata la elevación a juicio.

Dos de los tres jueces que integraron el tribunal solicitaron que se produzcan nuevas medidas de prueba antes de que el magistrado a cargo de la causa vuelva a evaluar la situación procesal de Fernández y defina si corresponde enviar el expediente a debate oral.

Pese a ello, la decisión judicial allanó el camino para que el caso avance hacia esa instancia.

De qué está acusado Alberto Fernández

El exmandatario tiene un procesamiento confirmado por presuntos hechos de violencia física y psicológica contra Fabiola Yañez, quien presentó la denuncia en agosto de 2024.

La causa se originó luego de que, en el marco de otra investigación judicial, se encontraran conversaciones y fotografías en el teléfono de una exsecretaria presidencial que daban cuenta de supuestas agresiones durante la convivencia de la pareja en la Quinta de Olivos.

Fernández siempre negó las acusaciones y sostuvo que demostrará su inocencia durante el proceso judicial.

Temas
Seguí leyendo

La Iglesia llamó a combatir la corrupción: el fuerte mensaje del Tedeum por el Día de la Independencia

Villarruel dejó abierta la puerta a una candidatura presidencial: "Me gustaría servir a los argentinos"

Maipú también ajusta el gasto político: eliminará cargos jerárquicos y reducirá secretarías

Milei consiguió la foto que buscaba con gobernadores en plena negociación con las provincias para avanzar con sus reformas

Milei ratificó que avanzará con el recorte de la Zona Fría: "Hay que terminar con el subsidio indiscriminado"

Hubo acuerdo y la nueva sesión en el Senado ya tiene fecha: qué temas se tratarán y qué sucederá con Zona Fría

Milei prepara una reforma del Banco Central y un mecanismo para cerrar el Estado sin presupuesto

De una banca al Ejecutivo: el Gobierno de Mendoza creó cargos para exlegisladores

Lee además
Imagen ilustrativa.

Renunció un funcionario provincial que fue detenido por conducir alcoholizado en el Sur
Fallo a favor de Cristina Kirchner: la ANSES deberá restituir la pensión por viudez.

La Justicia ordenó restituir la pensión por viudez de Cristina Kirchner: cuánto cobrará por mes
LO QUE SE LEE AHORA
Maipú se suma al ajuste: recortará cargos jerárquicos y reorganizará el gabinete

Maipú también ajusta el gasto político: eliminará cargos jerárquicos y reducirá secretarías

Las Más Leídas

Resultados del Quini 6 hoy domingo 8 de julio: números ganadores del sorteo 3389

Ganó más de $300 millones en el Quini 6: de dónde es y a qué números jugó

Francia y Marruecos abren los cuartos de final del Mundial 2026: horario y dónde verlo

La revancha mundialista: Marruecos vuelve a cruzarse con Francia por un lugar en semifinales

Mundial 2026: los bares de Mendoza ya palpitan el Argentina vs. Suiza

Dónde ver Argentina vs. Suiza en Mendoza: los bares preparan promociones y una noche especial

La Justicia confirmó el resultado del examen toxicológico de Ernestina Pais

Examen toxicológico de Ernestina Pais: qué determinó la Justicia tras el accidente fatal

El mandatario fue respaldado por varios gobernadores, entre ellos el mendocino Cornejo. video

Milei ratificó que avanzará con el recorte de la Zona Fría: "Hay que terminar con el subsidio indiscriminado"