Revés judicial para Alberto Fernández: la causa por violencia de género quedó más cerca del juicio oral

La Justicia rechazó un planteo de Alberto Fernández y la causa por violencia de género avanza

El expresidente Alberto Fernández sufrió un nuevo revés judicial en la causa en la que está acusado por presunta violencia de género contra la ex primera dama Fabiola Yañez . La Cámara Federal rechazó un pedido de su defensa para declarar la nulidad de la investigación y confirmó la validez de todo lo actuado hasta el momento , una decisión que acerca el expediente a la etapa de juicio oral.

La resolución fue adoptada por la Sala I de la Cámara Federal porteña, que desestimó el principal planteo presentado por el exmandatario y dejó firme la investigación iniciada tras la denuncia de Yañez .

El recurso de la defensa de Fernández sostenía que debía declararse la nulidad de la causa luego del apartamiento del juez federal Julián Ercolini , quien estuvo al frente de la instrucción en los primeros meses del expediente.

Sin embargo, los camaristas entendieron que el desplazamiento del magistrado no invalida las actuaciones realizadas hasta ese momento y que el expediente mantiene plena validez procesal, ahora bajo la órbita del juez federal Daniel Rafecas .

Con este criterio, la Cámara confirmó que la investigación puede continuar sin retroceder en el proceso.

El juicio oral quedó más cerca, aunque aún restan medidas

Si bien el fallo representa un fuerte revés para el expresidente, la Cámara no ordenó de manera inmediata la elevación a juicio.

Dos de los tres jueces que integraron el tribunal solicitaron que se produzcan nuevas medidas de prueba antes de que el magistrado a cargo de la causa vuelva a evaluar la situación procesal de Fernández y defina si corresponde enviar el expediente a debate oral.

Pese a ello, la decisión judicial allanó el camino para que el caso avance hacia esa instancia.

De qué está acusado Alberto Fernández

El exmandatario tiene un procesamiento confirmado por presuntos hechos de violencia física y psicológica contra Fabiola Yañez, quien presentó la denuncia en agosto de 2024.

La causa se originó luego de que, en el marco de otra investigación judicial, se encontraran conversaciones y fotografías en el teléfono de una exsecretaria presidencial que daban cuenta de supuestas agresiones durante la convivencia de la pareja en la Quinta de Olivos.

Fernández siempre negó las acusaciones y sostuvo que demostrará su inocencia durante el proceso judicial.