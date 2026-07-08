8 de julio de 2026
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Gobierno de Mendoza

El Gobierno de Mendoza creó cargos en el Estado para designar a exlegisladores radicales

El Gobierno de Mendoza designó a dirigentes radicales en puestos del Ejecutivo. Quiénes son y qué puestos ocuparán.

El Gobierno de Mendoza creó cargos en el Estado para designar a exlegisladores radicales.

El Gobierno de Mendoza creó cargos en el Estado para designar a exlegisladores radicales.

Cristian Lozano
 Por Florencia Martinez del Rio

Este miércoles, el Gobierno de Mendoza designó como funcionarios del Ejecutivo a dos dirigentes radicales que hace pocos meses terminaron sus mandatos en la Legislatura y el Concejo Deliberante. Estos casos se suman a los de otros exlegisladores que fueron nombrados en puestos de la estructura estatal de la provincia al poco tiempo de dejar sus bancas.

A través del decreto 1143, publicado en el Boletín Oficial, el gobernador Alfredo Cornejo oficializó a Giuliana Díaz como asesora de Gabinete en la Subsecretaría de Deportes del Ministerio de Salud y Deportes, que tiene al frente a Rodolfo Montero. El cargo Clase 075 fue creado para la exdiputada que ocupó un escaño hasta abril pasado y es presidenta de la Comisión Femenina de la Liga Mendocina de Fútbol. En dicha asociación se enfrentó a Omar Sperdutti por conflictos institucionales.

Giuliana Díaz.

Giuliana Díaz.

A su vez, el Gobierno nombró mediante el decreto 959 a Carlos Alberto Sala como asesor de la Gobernación con funciones de Director de Relaciones Municipales (Clase 075), dependiente del Ministerio de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial, comandado por Natalio Mema. El nuevo funcionario se desempeñó como concejal de Luján de Cuyo. Además, tuvo distintos cargos en ese municipio en gestiones anteriores.

Carlos Sala.

Carlos Sala.

A principios de mes, el Ejecutivo designó a la exdiputada radical María Gisela Valdez como coordinadora del Espacio Contemporáneo de Arte (ECA Sur), dentro de la estructura del Ministerio de Educación, Cultura, Infancias y Dirección General de Escuelas, a cargo de Tadeo García Zalazar.

Otros exlegisladores con nuevos cargos

En abril pasado, la Cámara de Senadores prestó acuerdo para las nuevas autoridades del Ente de la Movilidad Provincial (EMOP), entre ellas, el exdiputado Jorge López, que dejó su banca tras doce años en la Legislatura. El radical tenía asegurado ese lugar desde antes de finalizar su mandato.

Otra variada lista de exlegisladores se reubicaron en distintos concejos deliberantes, ya que fueron electos en los últimos comicios, como el caso de Cecilia Rodríguez (Ciudad), Mario Ana (Junín) o Ricardo Tribiño (Godoy Cruz).

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