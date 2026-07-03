El Gobierno de Mendoza enviará a la Legislatura diversos proyectos vinculados a la seguridad.

El Gobierno de Mendoza anunció que prepara un paquete de leyes en materia de seguridad para enviar a la Legislatura . Las iniciativas que se debatirán en el segundo semestre del año abarcarán distintos aspectos como la investigación criminal , la justicia juvenil, los controles viales y reformas normativas .

El Ejecutivo presentó el proyecto de Ley de Ciberseguridad que busca convertir en política de Estado la protección de las infraestructuras digitales y de los servicios esenciales de la provincia, a través de la implementación de un sistema seguridad informática que fija lineamientos técnicos, protocolos preventivos y criterios de control de daños, entre otros puntos.

Sin embargo, la ministra de Seguridad y Justicia, Mercedes Rus, explicó que esta no será la única propuesta del oficialismo que deberán analizar los legisladores al regreso del receso invernal , que será del 6 al 17 de julio. La funcionaria afirmó que antes de fin de año enviarán a la Casa de las Leyes "un conjunto de iniciativas destinadas a acompañar con nuevas herramientas normativas las políticas públicas que la provincia viene implementando en materia de seguridad". Además, adelantó que en los próximos días se publicarán dos decretos reglamentarios para la incorporación de nuevas tecnologías .

Según anticipó el Ejecutivo , preparan un paquete de proyectos que incluye nuevas leyes y reformas de normas ya existentes:

Laboratorio de Identificación Balística

El Gobierno impulsará una ley para otorgarle un marco normativo al Laboratorio de Identificación Balística, con un esquema similar al que posee el Laboratorio de Huella Genética. "Nos permite identificar el arma utilizada en un homicidio o en un robo y reconstruir esa trazabilidad como hoy hacemos con el laboratorio de huella genética. Necesitamos que también tenga su propia ley", comentó la funcionaria.

Ley de Responsabilidad Penal Juvenil

El texto de este proyecto fue elaborado junto con operadores judiciales y, actualmente, continúa mejorándose en una mesa interdisciplinaria integrada por representantes del sistema educativo y del Poder Judicial, señaló el Ejecutivo.

Foto: Cristian Lozano

Reforma de la Ley de Tránsito

La seguridad vial es otro aspecto al que apuntará el oficialismo. Modificarán la Ley de Tránsito para incorporar nuevas herramientas tecnológicas para fortalecer los controles en rutas y en los sectores con mayor conflictividad vial. Según explicaron, la propuesta surge del diálogo con víctimas de siniestros viales.

Reforma del Código Contravencional

Buscarán realizarle modificaciones al Código Contravencional para sumar nuevas figuras que permitan sancionar conductas que actualmente no alcanzan a configurar un delito penal. Entre ellas, la ocupación de colectivos por parte de "barras".

Reforma de la Ley Orgánica del Servicio Penitenciario

Otra reforma que impulsarán incluye la Ley Orgánica del Servicio Penitenciario para "consolidar el modelo de unidades productivas y de trabajo que viene desarrollándose en las cárceles provinciales".

Intervención preventiva de inmuebles vinculados al delito

Con una ley buscarán otorgar respaldo legal a la política de intervención preventiva de inmuebles vinculados a actividades delictivas, que actualmente se implementa mediante una resolución ministerial, herramienta que permitió, hasta el momento, concretar 11 demoliciones de propiedades considerados peligrosos para la seguridad pública, además de recuperar casas usurpadas y evitar nuevas ocupaciones ilegales mediante su cierre preventivo.

Reforma del Código Procesal Penal

El Gobierno pretende modificar el Código Procesal Penal y limitar la reiteración de beneficios procesales para personas reincidentes. Se trata de personas que pasan de una suspensión del juicio a prueba a una condena condicional y luego vuelven a obtener nuevos beneficios.