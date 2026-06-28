La Legislatura de Mendoza entra en pausa: los proyectos tratados y los pendientes.

El próximo mes la Legislatura de Mendoza entrará en receso invernal , por lo que esta será la última semana activa para los senadores y diputados de la provincia antes de tomarse vacaciones . Si bien el oficialismo avanzó con su agenda propia, algunos temas se debatirán en el segundo semestre. Qué hizo en lo que va del año la Casa de las Leyes y qué proyectos quedan por tratarse.

La primera parte del 2026 estuvo marcada por el recambio de la mitad de las bancas , la adaptación de los nuevos legisladores -algunos de ellos ajenos a la actividad política antes de candidatearse-, el armado de los bloques y el tratamiento de diversos proyectos impulsados por el oficialismo .

El Gobierno logró avales para normas clave para la ejecución de sus políticas, pero no siempre con consenso. En distintos debates, la oposición marcó distancia de las iniciativas de Cambia Mendoza y no todas se aprobaron por unanimidad .

Antes de las vacaciones de invierno (del 6 al 17 de julio) que se tomarán los miembros de ambas cámaras, algunos proyectos podrían tener avances en comisiones y en el recinto esta semana, al tiempo que otros pasarán para la segunda parte del año , junto con nuevas propuestas que presenten los bloques.

Leyes aprobadas en la Legislatura de Mendoza

Este año, la Legislatura sancionó distintas normas, entre ellas, la actualización de la ley de apicultura, la segunda etapa de la "Ley Hojarasca", la reforma de la Ley de Arbolado Público, los cambios a la Ley 6722 de Seguridad Pública para el uso de armas de fuego y la habilitación de un sistema digital para que los ciudadanos envíen fotos y videos de presuntas infracciones de tránsito.

legislatura de mendoza, edificio, fachada, sesión, senadores, diputados provinciales Legislatura Mendoza. Foto: Cristian Lozano

Una de las iniciativas que más debate generó fue la impulsada por el Gobierno para la enmienda constitucional que consagró la autonomía municipal en la provincia. El próximo paso es la consulta popular, ya que se trata de una reforma de la Constitución, que se realizaría en las elecciones de 2027. También el oficialismo avanzó, sin apoyo del peronismo, en la modificación de la normativa vigente para agilizar los procedimientos de recupero de casas del Instituto Provincial de la Vivienda (IPV) desadjudicadas por falta de pago, abandono o uso irregular.

Dejando de lado la grieta, todas las bancadas decidieron crear la Comisión Bicameral de Futuro, diseñada para pensar la Mendoza de las próximas décadas bajo "consensos duraderos" que trasciendan "los ciclos electorales". Además, aprobaron la transferencia de los terrenos de la exPlaya San Agustín al IPV para construir viviendas sociales en ese predio donde históricamente funcionó el depósito de vehículos retenidos y judicializados; y la creación del Polo Logístico del Este, entre otras normas.

La agenda legislativa que se viene

La segunda parte del año debería ser tiempo de consolidación de los bloques y de mayor protagonismo en la actividad legislativa de los diputados y senadores que asumieron sus bancas en mayo pasado. En este escenario, hay expectativas por el rol que buscarán tener de cara al proceso electoral del 2027 los libertarios -que armaron un bloque propio- y los petristas -que integran Cambia Mendoza junto con los radicales-. En el caso del peronismo, sus diferencias se reflejaron en la conformación de dos bloques: PJ y Frente Patria.

En cuanto a los proyectos, hay iniciativas con despachos de comisiones que podrían llegar al recinto antes del receso de invierno, mientras que otras serán tratadas tras la vuelta de las vacaciones. Al haber mayoría oficialista en ambas cámaras, la agenda del Gobierno es la que se impone.

La Declaración de Impacto Ambiental del proyecto de exploración de sales de litio “Don Luis y Otro”, ubicado en los departamentos de San Rafael y Malargüe, ya tiene media sanción y se encuentra en debate en Diputados. Se trata de una de las iniciativas más importantes en la Legislatura para el Gobierno en su interés por desarrollar la minería en Mendoza.

06 de Mayo de 2027, Sesión Diputados, recinto legislatura, legisladores Recinto de la Legislatura de Mendoza. Foto: Cristian Lozano

La propuesta del Ejecutivo que tiene despacho del Senado y quedó en condiciones de llegar al recinto para su sanción final es el "plan motosierra", que apunta recortar estructuras estatales, reordenar organismos -como el Fondo para la Transformación y el Crecimiento y el Instituto de Juegos y Casinos- y adherir al Régimen de Incentivo para Medianas Inversiones (RIMI).

La tercera etapa de la "Ley Hojarasca”, también obtuvo dictamen de comisión en Diputados, donde llegó con una modificación desde el Senado, al quitarse del listado de normas para derogar la Ley N° 5441, relacionada a meriendas escolares, por lo tanto regresará en revisión a la Cámara alta.

Otra norma impulsada por el oficialismo que podría avanzar es la que establece un marco jurídico para incorporar denuncias ciudadanas georreferenciadas en el control de infracciones ambientales. Con registros audiovisuales captados en tiempo real, los vecinos podrán denunciar daños. En comisiones también está en tratamiento el nuevo Código Unificado de Edificación.