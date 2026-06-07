El diseño de "la Mendoza del futuro", otra vez en agenda tras un antecedente fallido

En la Legislatura avanza un nuevo intento por pensar la provincia de Mendoza del futuro , esta vez con la creación de una Comisión Bicameral que se dedicará a analizar tendencias y diseñar políticas públicas de largo plazo . ¿Qué pasó la última vez que distintos sectores se juntaron a debatir y planificar la Mendoza de las próximas décadas ?

En la Cámara de Senadores tiene despacho favorable un proyecto para crear un organismo permanente concebido para incorporar herramientas de prospectiva estratégica, gobernanza anticipatoria y planificación de acciones con horizontes mínimos de 15 años .

Esta "Comisión Bicameral para pensar la Mendoza del futuro" apunta a elaborar informes, estudios y recomendaciones sobre inteligencia artificial, minería, transición energética, infraestructura y desarrollo productivo, entre otros temas, bajo "consensos duraderos" que trasciendan "los ciclos electorales" y fuera de "la lógica de oficialismo y oposición" , explicaron sus impulsores.

El intento fallido de pensar la Mendoza del futuro

Esta comisión tendrá carácter consultivo, es decir que no contará con capacidad para ejecutar políticas ni aplicar sus recomendaciones. En los hechos, se dedicará a producir informes y análisis que podrían, o no, ser considerados por los gobiernos de turno.

Esto abre el interrogante sobre el alcance concreto que este órgano tendrá, ya que existe un antecedente reciente de "pensar la Mendoza del futuro" que resultó fallido: el Consejo Económico, Ambiental y Social de Mendoza (CEAS), creado en el 2020 por el entonces gobernador Rodolfo Suarez, que fue pensado como un espacio multisectorial público-privado para crear consensos e impulsar el desarrollo provincial.

Si bien el CEAS se diferencia en que fue impulsado por el Ejecutivo, estuvo integrado por los tres poderes del Estado y también se inició para debatir, diseñar e implementar políticas públicas a largo plazo en materia económica, ambiental y social.

Consejo Económico, Ambiental y Social de Mendoza, CEAS, Alfredo Cornejo, Julio Cobos, Arturo Lafalla, Víctor Ibañez, Roberto Iglesias Consejo Económico, Ambiental y Social de Mendoza (CEAS). Foto: Cristian Lozano

Sin embargo, tras quejas sobre su escasa actividad y tratamiento "digitado" de proyectos, el consejo se fue diluyendo hasta su desaparición. La última actividad formal del consejo fue en marzo de 2023. Solo el tiempo dirá si la Bicameral correrá con la misma suerte o si tendrá un impacto más allá de las buenas intenciones.

Quiénes integrarán la comisión y cómo funcionará

De acuerdo con el proyecto que está en la Cámara alta, la Comisión Bicameral estará integrada por 16 legisladores: ocho senadores y ocho diputados, y contará con autoridades renovables anualmente. Aunque el Poder Ejecutivo no formará parte, podrá ser invitado a participar eventualmente, como también las cámaras empresarias, afirmó el senador Martín Kerchner (CM).

A su vez, se prevé la creación de un Consejo Consultivo Académico Permanente conformado por representantes de universidades y del sistema científico-tecnológico. Además, la comisión estará habilitada a establecer vínculos de cooperación con organismos nacionales e internacionales.

Las funciones principales que tendrá la comisión serán:

Elaborar Informes Provinciales de Futuro con proyecciones y escenarios para Mendoza a un plazo mínimo de 15 años.

con proyecciones y escenarios para Mendoza a un plazo mínimo de 15 años. Realizar estudios prospectivos sectoriales .

. Identificar tendencias y megatendencias relevantes para la provincia.

relevantes para la provincia. Promover instancias de participación ciudadana .

. Formular recomendaciones de políticas públicas de largo plazo.

comisión de LAC, Senado, Legislatura 2026 (2) Comisión de LAC. Foto: Prensa Senado.

Entre los temas que formarían parte de la agenda de trabajo se encuentran: la economía del conocimiento, la inteligencia artificial, la transición energética, la minería sostenible, la agroindustria, el turismo, la innovación productiva, la infraestructura bioceánica, la acción climática, el ordenamiento territorial y la formación de capital humano.

El origen del proyecto

La propuesta toma como referencia experiencias desarrolladas en Finlandia y Chile, explicó el senador Félix González (FP), quien aseguró que estos espacios "permiten discutir políticas públicas desde una perspectiva de largo plazo, alejadas de las urgencias de la agenda cotidiana y de las disputas políticas coyunturales".

A su vez, esta Comisión surge de la participación de autoridades provinciales con referentes del Congreso Futuro de Chile que derivaron en la firma del Pacto ConCiencia Mendoza 2050, acuerdo multisectorial suscripto en la Legislatura durante las actividades por el 110° aniversario de la Constitución de Mendoza.