Mendoza lanzó nuevas líneas de financiamiento para PYMES y cooperativas: quiénes pueden acceder

El Gobierno de Mendoza presentó este miércoles nuevas líneas de financiamiento destinadas a pequeñas y medianas empresas, emprendedores y cooperativas de la provincia, con el objetivo de ampliar el acceso al crédito a sectores que enfrentan dificultades para ingresar al sistema financiero tradicional.

La propuesta fue anunciada por el gobernador Alfredo Cornejo, junto con los ministros de Producción, Rodolfo Vargas Arizu, y de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial, Natalio Mema. El nuevo esquema se articula a través del Fideicomiso para el Fomento, Desarrollo y Crecimiento Productivo y suma herramientas junto a Cuyo Aval.

La presentación se produce después de la línea de crédito impulsada por la Provincia junto al Banco Nación . Si bien el Gobierno destacó el alcance de esa herramienta, también reconoció que muchos sectores aún enfrentan dificultades para acceder al financiamiento bancario , por lo que esta nueva propuesta busca complementar la anterior y llegar a quienes quedaron fuera de ese esquema.

El nuevo esquema contempla cuatro líneas principales. La primera está destinada a la industria, el comercio y la logística , con financiamiento reembolsable para capital de trabajo, inversiones y proyectos que incorporen innovación productiva.

La segunda está dirigida a cooperativas, también para capital de trabajo, inversiones e innovación. La tercera apunta al sector forrajero, mientras que la cuarta consiste en un fondo de garantías para créditos destinados a proyectos que demuestren innovación productiva.

Vargas Arizu manifestó voluntad de acompañar al sector privado en la transición económica que vive el país. Foto: Cristian Lozano

Vargas Arizu explicó que el esquema busca atender a empresas con menor antigüedad, una trayectoria crediticia todavía incipiente, pocos empleados o ausencia de garantías reales. “Es exactamente el segmento al que estas operatorias vienen a dar una respuesta concreta”, señaló.

La Provincia destinará $1.200 millones a cooperativas, $2.000 millones al sector forrajero y otros $2.000 millones a PyMEs y emprendedores de la industria, el comercio y la logística, principalmente para financiar innovación productiva. Además, el convenio con Cuyo Aval permitirá garantizar operaciones por hasta $3.000 millones en el sistema financiero, según indicaron en conferencia de prensa.

Quiénes pueden acceder al financiamiento

Una de las condiciones establecidas es que los postulantes estén radicados en Mendoza. Además, el desarrollo del proyecto, las inversiones y los productos o servicios resultantes deberán realizarse en la provincia.

También quedaron excluidas de esta convocatoria las empresas que ya hayan accedido a líneas de crédito con subsidio de tasa a través del Banco Nación. La intención, resaltaron, es que los recursos lleguen a quienes todavía no fueron alcanzados por ese tipo de financiamiento.

Mema resaltó que el Estado no busca reemplazar al sistema financiero.

Condiciones del financiamiento

Según lo informado por Gobierno, las condiciones son las siguientes:

Tasa variable, vigente a mes vencido, carta general BNA menos 5 puntos

Plazo: 18 meses

Amortización: Mensual, sistema alemás

Monto: créditos de hasta $50 millones

Quienes producen, invierten y generan empleo saben que este contexto económico también exige un esfuerzo.



Hemos presentado nuevas líneas de financiamiento para empresas, emprendedores y cooperativas, con créditos, subsidios de tasa y un fondo de garantías. Queremos que puedan… pic.twitter.com/50b0vMdpeP — Alfredo Cornejo (@alfredocornejo) July 24, 2026

La mirada del Gobierno sobre el acceso al crédito

Durante la conferencia, Mema explicó que la nueva herramienta surgió a partir de las dificultades planteadas por distintos sectores productivos. El ministro mencionó conversaciones con cooperativas, empresas metalmecánicas, el sector vitivinícola y cámaras empresariales.

No obstante, aclararon que el Estado provincial no pretende reemplazar a los bancos. “No está el Estado provincial para reemplazar al sistema financiero de ninguna manera”, sostuvieron.

El gobernador de la provincia también expuso que el acceso al financiamiento es una de las dificultades que atraviesan las empresas durante la transición económica.

Al mismo tiempo, planteó que la Provincia tiene herramientas limitadas en materia económica y que los principales instrumentos de política económica están en manos del Estado nacional. En ese marco, destacó el subsidio de tasas, los fondos fiduciarios y las sociedades de garantía recíproca como mecanismos que Mendoza puede activar para acompañar al sector privado.

Foto: Cristian Lozano

Cornejo también manifestó la voluntad de dirigir la inversión pública en infraestructura hacia el sector privado. “Hacer infraestructura de rutas, de energía, de energías limpias y de energía en general es a favor del sector privado. Hacer infraestructura de agua es a favor del sector privado”, afirmó.

El nuevo esquema provincial busca, así, complementar las líneas bancarias ya existentes y alcanzar a empresas, emprendedores y cooperativas que todavía encuentran obstáculos para acceder al crédito. Los reglamentos de las operatorias estarán disponibles próximamente en las páginas de Mendoza Fiduciaria y Cuyo Aval.