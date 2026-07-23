Seguros, bancos y créditos: los derechos de los consumidores frente a un acreedor hipotecario o prendario?

El seguro que contrataste podría no jugar a tu favor cuando más lo necesites. Los motivos.

Contratar un seguro al sacar un crédito hipotecario o prendario parece un trámite más, pero puede generar inconvenientes importantes si no se conocen los derechos del consumidor. El productor Edgardo Juchniuk explicó en Aconcagua Radio cuáles son los principales riesgos y qué herramientas brinda la normativa para proteger al asegurado.

Edgardo Juchniuk (EJ): Hay una relación conflictiva entre los acreedores prendarios, los acreedores hipotecarios, los seguros y los consumidores de seguros. Muchas veces eso termina perjudicando al consumidor y es importante entender por qué sucede.

EJ: Cuando sacás un crédito hipotecario, el interés del acreedor es proteger la propiedad porque es la garantía de que le vas a devolver el dinero. El banco ejerce su autoridad como acreedor hipotecario y también te cobra un seguro emitido por compañías que responden a sus políticas. El problema aparece cuando las sumas aseguradas no están actualizadas .

EJ: Ante un siniestro , el primero que cobra es el acreedor hipotecario. Si la suma asegurada no alcanza, podés encontrarte con que pagaste durante muchos años el crédito y después te quedás sin la propiedad . Incluso puede suceder que no alcance para cancelar toda la deuda y te quedes sin el inmueble y además debiendo dinero.

Por eso recomiendo que la gente controle permanentemente las sumas aseguradas.

¿Por qué sucede esta situación?

EJ: En los créditos hipotecarios pasa, principalmente, por desidia. No creo que haya una intencionalidad. Simplemente no se actualizan correctamente las coberturas y eso termina perjudicando al asegurado.

La Resolución 24/2023 permite elegir entre distintas aseguradoras en determinados créditos.

¿Qué diferencia existe con los créditos prendarios?

EJ: En los créditos prendarios la situación es distinta porque existen vinculaciones entre bancos, concesionarias y brokers que ofrecen determinadas compañías de seguros. Muchas veces obligan al cliente a contratar a través de ellos y después no brindan ningún servicio. Comunicarse con esos intermediarios resulta muy difícil y con el banco también.

¿Se puede contratar con un productor asesor propio?

EJ: Sí. Yo puedo elegir una de esas compañías y contratar directamente con mi productor asesor de seguros o con el intermediario que yo quiera. A las concesionarias y a los bancos eso no les gusta, pero la resolución lo permite.

¿Qué recomienda a quienes tienen un crédito prendario?

EJ: Les recomiendo que busquen en internet la Resolución 24/2023 de la Superintendencia de Seguros de la Nación, la descarguen y, si consideran que no les dieron la posibilidad de elegir, hagan el reclamo correspondiente en el banco para contratar con el intermediario de confianza que siempre les brindó servicio.

¿Se puede cambiar la aseguradora después de haber firmado?

EJ: Sí. Si después de contratar comprobás que te están perjudicando, tenés derecho a solicitar el cambio de aseguradora y también a pedir que revisen los costos. Haber firmado una póliza no significa que tengan derecho a cobrarte cualquier valor. No funciona de esa manera.

Escuchá la columna de Edgardo Juchniuk en Aconcagua Radio:

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