Vandalismo y seguros: cuándo la aseguradora paga los daños en autos y comercios

Daños por vandalismo: las claves para saber cuándo responde el seguro de tu vehículo. Freepik

Los festejos deportivos suelen reunir a miles de personas, pero también pueden derivar en daños sobre vehículos , comercios y viviendas. Ante estas situaciones, surge una duda recurrente: ¿el seguro cubre los daños por vandalismo o tumulto popular ? En Aconcagua Radio , el asesor Edgardo Juchniuk detalla cuáles son las condiciones que analizan las aseguradoras antes de reconocer un siniestro.

Edgardo Juchniuk (EJ): Depende de la cobertura que tengas contratada. En un principio, el vandalismo aparece como exclusiones, pero hay situaciones en las que sí están cubiertos. Si contrataste una póliza que incluye daños , puede cubrir los ocasionados en contexto de vandalismo o tumulto popular.

Por ejemplo, si el vehículo estaba estacionado y una horda de personas lo dañó durante los festejos, estaría cubierto, siempre que tengas contratada la cobertura correspondiente.

EJ: Si vos participás de la caravana o de los festejos y el daño ocurre en ese contexto, no estaría cubierto . Ahí formás parte del motivo por el cual se puede producir ese vandalismo o tumulto popular. Es importante que la gente lo sepa para evitar malos entendidos al momento de hacer un reclamo.

¿Cómo demuestra la aseguradora si participé o no de los festejos?

EJ: Hoy eso se puede demostrar perfectamente. Las cámaras de seguridad son el Gran Hermano que tenemos y también están las filmaciones que se suben a las redes sociales. Es muy difícil que una situación de este tipo no pueda verificarse.

¿Qué pasa con los comercios que sufren destrozos durante una manifestación o un festejo?

EJ: La lógica es la misma. Si el comercio no participa de esos hechos y cuenta con la cobertura correspondiente, los daños pueden estar cubiertos. No todas las aseguradoras ofrecen esta cobertura, por eso hay que consultarlo antes de contratar la póliza.

¿Hay un límite para la indemnización por vandalismo?

EJ: El límite depende de la suma asegurada que tengas contratada. Eso no solo es importante para el vandalismo o el tumulto popular, sino también para coberturas como incendio o robo. Si la suma asegurada es insuficiente, la indemnización no va a satisfacer las necesidades que tengas después del siniestro.

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