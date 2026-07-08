¿Existen los seguros truchos? Cómo detectarlos y evitar una estafa al contratar

Los seguros truchos siguen siendo una realidad que preocupa al sector y puede dejar a miles de personas sin cobertura cuando más la necesitan. En una nueva columna en Aconcagua Radio , el productor asesor Edgardo Juchniuk explicó cómo identificar a un vendedor habilitado y qué medidas tomar para evitar caer en un fraude.

Edgardo Juchniuk (EJ): Hay una resolución de la Superintendencia de Seguros de la Nación de 2018 que prohíbe cobrar en efectivo , salvo que un productor asesor de seguros emita un ticket de un controlador fiscal. Eso da trazabilidad al dinero. No se puede hacer un recibo a mano diciendo que corresponde a una póliza de determinada compañía.

Si alguien quiere estar realmente seguro de que la compañía va a responder como corresponde, tiene que tener ese ticket.

EJ: Lo mejor es hacerlo con débito automático , ya sea en caja de ahorro, cuenta corriente o tarjeta de crédito . Eso da trazabilidad y además evita quedarse sin cobertura por un atraso en el pago. Si uno especula con demorar una cuota, puede perder la cobertura y eso no tiene ningún sentido.

Los seguros de automotor suelen ser el sector con más ofertas falsas. Freepik

¿Vale la pena ahorrar dinero comprando un seguro muy barato?

EJ: Hay que poner las cosas en perspectiva. Un seguro de responsabilidad civil para un auto puede costar entre 25.000 y 30.000 pesos y estar cubriendo hasta 208 millones de pesos. Si tenés un siniestro y sos responsable, esa cobertura te puede permitir salir adelante sin un problema económico enorme.

¿En qué tipo de seguros ocurre con más frecuencia esta estafa?

EJ: Lo he visto en distintas coberturas, pero donde más sucede es en los seguros de automotor. Generalmente lo hacen para evitar las sanciones de los controles de tránsito.

¿Los responsables de estas estafas son personas informales?

EJ: Muchas veces tienen oficinas, marquesinas y un local abierto al público. La Superintendencia ha realizado acciones y sanciones, pero muchas veces terminan instalándose nuevamente en otro lugar. También falta un mayor control por parte de los municipios cuando habilitan estos negocios.

¿Cómo puedo verificar si una persona está habilitada para vender seguros?

EJ: Es muy sencillo. Se puede ingresar a la página de la Superintendencia de Seguros de la Nación o hacerlo desde Argentina.gob.ar. Allí hay una sección de sujetos habilitados donde se puede buscar por el nombre de la persona o de la compañía. Además, todos los productores asesores de seguros tenemos un carnet con un código QR que permite verificar si estamos activos o no.

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