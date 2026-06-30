30 de junio de 2026
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Las Heras

Las Heras: un jardín que alimenta a 350 familias pide colaboración para seguir abierto

El Jardín Manaslú, en El Borbollón, debe pagar una factura de gas de $405.000. Sin ese servicio, peligra la comida diaria de 350 familias de Las Heras.

Jardín Manaslú de Las Heras busca reunir $405.000 para evitar el corte del gas.

Jardín Manaslú de Las Heras busca reunir $405.000 para evitar el corte del gas.

Foto: Aconcagua Radio (Nimsi Franciscangelli)
 Por Aconcagua Radio

El Jardín Manaslú, ubicado en El Borbollón, en el departamento de Las Heras, lanzó un pedido de colaboración a la comunidad para afrontar el pago de una factura de gas con aviso de corte. La institución, que además de brindar educación funciona como comedor comunitario, necesita reunir $405.000 para evitar la interrupción del servicio, indispensable brindar alimento a 350 familias.

La situación fue dada a conocer en Aconcagua Radio por Verónica Herrera, directora del establecimiento, quien explicó que el espacio cumple un rol fundamental en una de las zonas más vulnerables del departamento. Aunque el edificio es de dimensiones reducidas, concentra múltiples actividades educativas, sociales y alimentarias para vecinos del barrio Santo Tomás de Aquino y de otros sectores cercanos.

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Un espacio que combina educación, contención y asistencia alimentaria

Manaslú no solo funciona como jardín maternal, sino que también cuenta con un centro de apoyo educativo, un aula satélite para la terminalidad educativa primaria y un comedor comunitario con varios años de funcionamiento.

Actualmente, la institución recibe:

  • 5 bebés en sala de lactantes,
  • 6 niños en sala de 1 año,
  • 15 niños en sala de 2 años,
  • 18 niños en sala de 3 años,
  • Alrededor de 63 chicos en los grupos del centro de apoyo educativo.

Además de las actividades pedagógicas, el establecimiento ofrece desayuno, almuerzo y merienda, convirtiéndose en un punto de referencia para cientos de familias que dependen diariamente de esa asistencia.

El comedor que alimenta a 350 familias podría quedarse sin gas en pocas horas

La boleta de gas asciende a $405.000 y llegó con aviso de corte, lo que encendió la alarma entre quienes sostienen el espacio comunitario.

A esa situación se suma otra dificultad económica: la institución también mantiene una deuda por el servicio de agua. Si bien este suministro no puede ser interrumpido, Herrera remarcó la importancia de regularizarlo, ya que el barrio no cuenta con red de agua potable y depende de un sistema de pozo.

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Cómo colaborar con el Jardín Manaslú

Para reunir el dinero necesario, el jardín impulsó distintas campañas solidarias. Una de ellas consistió en ofrecer porciones de comida a cambio de una colaboración voluntaria, iniciativa con la que lograron recaudar $25.000. Sumando aportes de colaboradores habituales alcanzaron aproximadamente $100.000, aunque todavía están lejos del monto necesario para cancelar la deuda.

Quienes deseen colaborar pueden hacerlo mediante una transferencia al siguiente alias:

  • Alias: JARDINMANASLU
  • Titular: Andrea Josefina Turno Carmona

Desde la institución remarcaron que el objetivo es reunir con urgencia el dinero para evitar el corte del servicio de gas y garantizar la continuidad de las comidas que reciben diariamente 350 familias de El Borbollón.

Escuchá la entrevista completa en Aconcagua Radio:

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