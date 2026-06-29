La Rioja lanzó un Previaje con 50% de reintegro para turistas este invierno

¿Pensás escaparte en invierno? La Rioja te devuelve hasta la mitad de lo que gastes

Para quienes estén pensando en una escapada durante el receso invernal desde Mendoza , La Rioja lanzó una propuesta con incentivo económico. A través del Previaje Riojano , los visitantes podrán acceder a un reintegro del 50% de sus gastos con un tope de $200.000 . ¿Cómo acceder a los beneficios?

La propuesta forma parte del Plan Turístico La Rioja 360 (PLANTUR) y apunta a fortalecer tanto el turismo interno como la llegada de visitantes de otras provincias. Bajo el lema "Este invierno, Movete por La Rioja y ganá de visitante con el Previaje Riojano" , el programa busca impulsar el consumo en comercios y prestadores turísticos locales.

Para acceder al beneficio, los viajeros deberán contratar servicios con prestadores adheridos , solicitar la factura correspondiente y completar el proceso de canje. Una vez aprobado, recibirán un reintegro equivalente al 50% del monto gastado , acreditado en Chachos , que podrán utilizar para realizar nuevos consumos dentro del territorio riojano.

Alojamientos.

Gastronomía.

Agencias de viajes.

Bodegas.

Excursiones.

Otros prestadores turísticos que se sumen a la iniciativa.

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Desde el Gobierno provincial destacaron que el objetivo no solo es incentivar los viajes, sino también mantener el dinero generado por el turismo dentro de la economía riojana. Al entregarse el reintegro en Chachos, los fondos deberán destinarse nuevamente a comercios y servicios locales, fortaleciendo las economías regionales y favoreciendo la generación de empleo.

Las razones detrás del lanzamiento del Previaje Riojano

Durante la presentación, el secretario de Turismo, José Rosa, sostuvo que la provincia decidió mantener políticas activas para acompañar al sector en un contexto económico complejo. "Siempre digo que hay dos caminos posibles. Uno es mirar para otro lado y dejar que el mercado resuelva por sí solo las dificultades que atraviesa la actividad. El nuestro es distinto: acompañar, escuchar, atender y entender la realidad del sector turístico", expresó.

El funcionario explicó que el Gobierno mantiene reuniones permanentes con cámaras empresarias, prestadores y referentes del turismo para analizar la evolución de la actividad y definir herramientas que permitan sostener su crecimiento.

Además, remarcó que la decisión del gobernador Ricardo Quintela es continuar impulsando medidas que beneficien tanto a quienes trabajan en el sector como a quienes desean viajar. "En un escenario complejo, su decisión es clara: estar presentes y generar herramientas concretas para sostener el movimiento turístico y la economía de cientos de familias riojanas", afirmó.

la rioja turismo Vacaciones de invierno: La Rioja reintegra hasta $200.000 a quienes la visiten.

Rosa también señaló que el programa representa una ventaja para los visitantes, especialmente en un contexto en el que el costo de viajar se volvió un factor determinante para muchas familias. "El Previaje Riojano con Chachos no solo es un respaldo para el sector, sino también una herramienta para el visitante, que hoy también sabe lo que cuesta gastar y necesita alternativas para poder viajar", destacó.

Para conocer sobre las empresas adheridas y las condiciones de cada prestador, se puede ingresar a la página oficial de Turismo de La Rioja.

¿Qué es el “Chacho”, la cuasimoneda de La Rioja para potenciar su economía?

Los Bonos de Cancelación de Deuda (BOCADE), conocidos popularmente como "Chachos", son la cuasimoneda emitida por La Rioja que comenzó a circular a principios de 2024, luego de ser aprobada por la Legislatura provincial.

bocade cuasimoneda (1).png Así lucen los "Chachos" riojanos. Foto: Ámbito

Los billetes llevan la imagen del caudillo Ángel Vicente "Chacho" Peñaloza, una de las figuras históricas más representativas de la provincia y recordado por haber encabezado un levantamiento armado contra el centralismo de Buenos Aires.

Los Chachos circulan en paralelo al peso argentino y fueron emitidos en denominaciones de $1.000, $2.000, $5.000, $10.000 y $50.000. En el caso del Previaje Riojano, el reintegro se acreditará en esta moneda para que los beneficiarios continúen consumiendo dentro de la provincia y así fortalecer el circuito económico local.