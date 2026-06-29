El juego online regulado gana terreno en Mendoza: cómo avanza la habilitación de casinos digitales

El traslado de l juego de azar a las plataformas digitales dejó de ser una tendencia para convertirse en política pública. En Mendoza, el Gobierno provincial habilitó sitios de casino online bajo licencia oficia l, en sintonía con un proceso que varias provincias argentinas vienen ordenando con sus propios marcos regulatorios.

La decisión llega de la mano de una expansión acelerada de la oferta. Online-Casinos.com compara las tragamonedas digitales disponibles para el público argentino según el proveedor de software, el porcentaje de retorno (RTP) y la volatilidad de cada juego. El crecimiento del mercado es, justamente, uno de los argumentos que empujó a los Estados provinciales a intervenir.

A diferencia de otros países, la Argentina no cuenta con una licencia nacional única para el juego online . La competencia es provincial, y por eso un mismo operador puede ser legal en una jurisdicción e ilegal en otra. Buenos Aires, la Ciudad Autónoma, Córdoba y Mendoza, entre otras, fueron creando sus propios registros de operadores habilitados.

En Mendoza, el organismo a cargo es el Instituto Provincial de Juegos y Casinos , que supervisa tanto las salas presenciales como la oferta digital autorizada en el territorio provincial. El ente es el mismo que desde hace décadas administra los juegos de azar tradicionales del Estado mendocino, como la quiniela de Mendoza , una continuidad que explica por qué la provincia optó por incorporar el juego digital a su esquema de control en lugar de dejarlo librado al mercado.

La lógica fiscal y de control detrás de la habilitación

Para las administraciones provinciales, la regulación persigue dos objetivos paralelos. El primero es fiscal: encuadrar una actividad que ya movía dinero por fuera del sistema y captar la recaudación correspondiente. El segundo es de control: someter a los operadores a auditorías técnicas y a requisitos de transparencia que en el circuito informal no existían.

Ese control alcanza al corazón del producto. Las tragamonedas online no tienen rodillos físicos: cada giro lo determina un generador de números aleatorios, un sistema que la regulación obliga a auditar para garantizar que los resultados sean independientes y no manipulables. Los marcos provinciales también exigen informar el RTP (return to player), el porcentaje teórico que cada juego devuelve a los apostadores en el largo plazo, un dato que en las plataformas clandestinas suele estar ausente.

Qué exige el marco a los operadores autorizados

La habilitación no es un trámite automático. Los operadores que ingresan al registro provincial deben cumplir condiciones que, a la vez, funcionan como señales visibles para el usuario. Las plataformas legales exhiben su número de licencia y la autoridad que la emitió; varias provincias imponen además dominios oficiales, como las terminaciones .bet.ar, para diferenciarlas de los sitios no autorizados. A eso se suman la integración con medios de pago locales y las políticas obligatorias de juego responsable, que incluyen límites de depósito, herramientas de autoexclusión y advertencias sobre la edad mínima.

La advertencia sobre los sitios sin licencia

El reverso del avance regulatorio es la persistencia de operadores que funcionan al margen. Para las autoridades, el riesgo no es solo fiscal: los sitios sin habilitación no garantizan el pago de premios ni la protección de los datos del usuario, y quedan fuera de cualquier instancia de reclamo. La recomendación oficial es verificar, antes de registrarse, que el operador figure entre los habilitados por el ente provincial que corresponde al domicilio del jugador.

El juego está reservado a mayores de 18 años, y los propios reguladores insisten en tratarlo como entretenimiento y no como fuente de ingresos. Quien sienta que pierde el control puede recurrir a las líneas de atención provinciales. La regulación, mientras tanto, sigue su marcha desigual a lo largo del país: cada provincia define su propio ritmo.