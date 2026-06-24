Netflix lo vuelve a hacer: el videojuego de terror que convierte tu celular en una pesadilla

Mientras continúa expandiendo su catálogo de videojuegos, Netflix prepara el estreno de " Unhinged" , una propuesta que mezcla cine, terror y experiencia interactiva. La producción promete una aventura inmersiva en la que los espectadores dejarán de ser simples observadores para convertirse en protagonistas de la historia.

La historia sigue a Ava (Zoë Kravitz), una mujer que queda atrapada en su edificio de apartamentos mientras un huracán de categoría 5 azota la ciudad. Sin electricidad y aislada del exterior, su única conexión con el mundo es una llamada telefónica con su mejor amiga, Claire (Sadie Sink), quien intenta ayudarla desde el edificio de enfrente .

Sin embargo, el peligro no está únicamente afuera. Lo que parecía ser una noche complicada pronto se convierte en una auténtica pesadilla cuando Ava descubre que no está sola dentro del edificio . Pasillos oscuros, vecinos que desaparecen sin explicación y una presencia inquietante transforman el lugar en una trampa de la que parece imposible escapar.

A medida que avanza la historia, los jugadores deberán tomar decisiones, explorar escenarios y reaccionar rápidamente para ayudar a Ava a sobrevivir en medio de una trama cargada de giros inesperados y momentos de auténtico terror psicológico.

"Unhinged" genera expectativas: así se juega

Uno de los principales atractivos de "Unhinged" es su innovador sistema de juego. El usuario utiliza su propio teléfono celular como control, conectándolo mediante un código QR a la pantalla principal. De esta manera, se convierte en una extensión directa de la protagonista.

La experiencia también aprovecha funciones del dispositivo para aumentar la inmersión. Cuando Ava recibe llamadas o mensajes, el teléfono del jugador vibra, suena y reproduce el audio en tiempo real, generando la sensación de estar dentro de la historia.

Además, el juego ofrece dos modalidades. El Modo Historia permite disfrutar de la narrativa sin riesgo de fracaso, mientras que el Modo Estándar incorpora desafíos contrarreloj que exigen reflejos rápidos para sobrevivir a las situaciones más peligrosas.

Otro punto destacado es el equipo creativo detrás del proyecto. El juego fue desarrollado por Night School Studio, responsables de los aclamados videojuegos "Oxenfree y Oxenfree II: Lost Signals". A esto se suma una banda sonora compuesta por Jason Hill, reconocido por su trabajo en producciones como Mindhunter, y un diseño de sonido a cargo de Ren Klyce, colaborador de destacadas películas de suspenso y thriller.

Unhinged - Juego - Netflix (3) Se podrá jugar, desde el celular, a partir del 30 de junio. Foto: Netflix Tudum

El juego estará disponible a partir del 30 de junio, de manera exclusiva dentro de su catálogo de videojuegos.

La experiencia podrá disfrutarse sin anuncios ni compras adicionales dentro de la aplicación. Solo será necesario contar con una suscripción activa a Netflix, acceder a la sección de Juegos, vincular el teléfono mediante el código QR y prepararse para enfrentar una noche en la que cualquier decisión puede marcar la diferencia entre escapar o quedar atrapado para siempre.

Reparto de voces: quién es quién en la historia

Zoë Kravitz: Ava

Ava Sadie Sink: Claire, la mejor amiga de Ava.

Claire, la mejor amiga de Ava. Troy Baker: Ben, el conserje del edificio de apartamentos.

Tráiler de "Unhinged"