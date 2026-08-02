Final explicado de "Elize: Sombras de una mujer" en Netflix: ¿Elize merecía ir a prisión?

El impactante desenlace de " Elize: Sombras de una mujer " convirtió a la película en una de las más comentadas de Netflix . Inspirada en un caso real que conmocionó a Brasil , la producción muestra el deterioro de una relación marcada por los conflictos y en las consecuencias de un crimen que cambió varias vidas para siempre .

La historia sigue a Elize (Lorena Comparato) y su matrimonio con Marcos (Henrique Kimura), un poderoso empresario. Tras dejar atrás una vida marcada por los abusos de su padrastro y la prostitución , ella busca construir una familia que le permita superar ese doloroso pasado . Sin embargo, pronto descubre que la realidad dista mucho de lo que había imaginado.

Con el paso del tiempo, la relación comienza a deteriorarse a medida que salen a la luz las reiteradas infidelidades de Marcos . Los celos y los constantes conflictos convierten la convivencia en un escenario cada vez más tenso, hasta desembocar en un desenlace irreversible.

En los minutos finales de la película, Elize confirma que Marcos continúa siendo infiel y teme perder la custodia de su hija después de que él le advierte que utilizará su poder económico y sus influencias para quedarse con la menor.

La tensión acumulada durante años estalla en una fuerte discusión dentro del departamento donde viven. En medio del enfrentamiento, Elize toma un arma y le dispara a Marcos, provocando su muerte.

Tras el crimen, Elize intenta ocultar lo ocurrido. Descuartiza el cuerpo de Marcos, coloca los restos en varias valijas y los abandona en una zona rural de Brasil, recreando uno de los episodios más impactantes del caso real que inspiró la historia.

Sin embargo, el intento por encubrir el asesinato fracasa. A medida que los investigadores recuperan e identifican los restos de la víctima, las sospechas comienzan a centrarse en ella. Los peritajes realizados en el departamento, sumados a las contradicciones en sus declaraciones, desmoronan rápidamente su versión de los hechos.

Finalmente, Elize es detenida y termina admitiendo su responsabilidad cuando las pruebas se vuelven irrefutables. En ese momento, la película retrocede en el tiempo para reconstruir cómo se desarrolló la discusión que culminó con el homicidio y el posterior intento de ocultar el crimen.

Así era la pareja verdadera que adaptó la película. Foto: web

Ya bajo custodia, la protagonista escribe una carta dirigida a su hija, en la que expresa el dolor por no poder acompañarla durante su crecimiento y reconoce que sus decisiones modificaron para siempre el destino de ambas.

La historia real: qué ocurrió con Elize Matsunaga

La película está inspirada en el asesinato del empresario Marcos Kitano Matsunaga, ocurrido el 19 de mayo de 2012 en São Paulo. Según determinó la Justicia brasileña, tras una discusión en el departamento donde convivían, Elize Matsunaga le disparó en la cabeza y posteriormente desmembró el cuerpo para ocultar los restos en distintas valijas abandonadas en las afueras de la ciudad.

El caso generó una enorme repercusión en Brasil por la brutalidad del crimen y por el perfil público de la víctima, quien era director ejecutivo de la empresa alimenticia Yoki. Durante la investigación surgieron testimonios que describían una relación tóxica. No obstante, el proceso judicial concluyó con la condena de Elize por homicidio y ocultamiento de cadáver.

Tras permanecer varios años en prisión, obtuvo la libertad supervisada en 2022. Desde entonces, el caso volvió a instalarse en la opinión pública a través de documentales, libros y ahora también con esta película de Netflix, que recupera la historia desde una perspectiva más psicológica que judicial.

Reparto de la película

Lorena Comparato: Elize Araújo Kitano Matsunaga

Elize Araújo Kitano Matsunaga Henrique Kimura: Marcos Kitano Matsunaga

Marcos Kitano Matsunaga Miwa Yanagizawa: Misako Kitano

Misako Kitano Edson Kameda: Takashi Matsunaga

Takashi Matsunaga Júlia Shimura: Clarice

Clarice Arthur Toyoshima: Carlos Matsunaga

Carlos Matsunaga Érica Montanheiro: Dilta Ramos Araújo

Tráiler de "Elize: Sombras de una mujer"