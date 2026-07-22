22 de julio de 2026
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La película que impacta en Netflix: asesinó a su esposo tras descubrir una infidelidad

La historia está inspirada en el caso criminal de Elize Matsunaga, un hecho que generó una fuerte división de opiniones en Brasil y un debate sobre las relaciones tóxicas. Conocé los detalles del caso real.

La película que impacta en Netflix: asesinó a su esposo tras descubrir una infidelidad

La película que impacta en Netflix: asesinó a su esposo tras descubrir una infidelidad

Foto: web
 Por Luis Calizaya

Inspirada en un caso real que conmocionó a millones de personas, "Elize: Sombras de una mujer" desembarca en Netflix con una historia cargada de tensión y secretos. El thriller reconstruye uno de los episodios policiales más recordados de Brasil desde una perspectiva psicológica.

La pel&iacute;cula se estrena este 22 de julio y dura menos de 100 minutos.

La película se estrena este 22 de julio y dura menos de 100 minutos.

Netflix: de qué trata "Elize: Sombras de una mujer"

La película sigue la vida de Elize, una mujer que aparenta haber encontrado la estabilidad junto a un exitoso empresario. Sin embargo, detrás de esa imagen de perfección se esconde una relación atravesada por el control, los celos y la violencia emocional.

Cuando descubre una infidelidad de su esposo, la protagonista queda atrapada en una espiral de conflictos que desemboca en un crimen estremecedor. A partir de ese momento, la historia explora las consecuencias psicológicas de sus decisiones y las complejas dinámicas de una relación tóxica.

Dirigida por Felipe Vellas y escrita por Raphael Montes junto a Mariana Torres, la producción está protagonizada por Lorena Comparato y propone una mirada de ficción sobre un caso que sacudió a toda la sociedad brasileña.

El impactante caso real que inspiró la película

La historia está basada en el asesinato del empresario Marcos Kitano Matsunaga, ocurrido el 19 de mayo de 2012 en São Paulo. Ese día, tras una fuerte discusión motivada por una infidelidad descubierta días antes, Elize Matsunaga le disparó en la cabeza dentro del departamento donde vivían.

Posteriormente, desmembró el cuerpo y ocultó los restos en varias valijas, que fueron abandonadas en las afueras de la ciudad. El crimen provocó una enorme repercusión en Brasil debido a su brutalidad y a la posición económica de la víctima, director ejecutivo de la empresa alimenticia Yoki.

Durante la investigación y el juicio surgieron testimonios que describían una relación marcada por los celos y episodios de violencia. Sin embargo, la Justicia condenó a Elize por homicidio y ocultamiento de cadáver, sin considerar acreditadas otras circunstancias que modificaran su responsabilidad penal.

Tras permanecer varios años en prisión, obtuvo la libertad supervisada en 2022. Desde entonces, su historia volvió a cobrar notoriedad gracias a documentales, libros y publicaciones en redes sociales, donde el caso continúa generando opiniones divididas y un amplio debate sobre la violencia en las relaciones de pareja, los límites de la legítima defensa y la romantización de criminales mediáticos.

Con el toque dram&aacute;tico de las novelas brasile&ntilde;as, la pel&iacute;cula promete ser furor en la plataforma.

Con el toque dramático de las novelas brasileñas, la película promete ser furor en la plataforma.

Reparto protagonico

  • Lorena Comparato: Elize Matsunaga
  • Henrique Kimura: Marcos Kitano
  • Miwa Yanagizawa
  • Julia Shimura
  • Denise Weinberg

Más series y películas con Lorena Comparato

  • En películas:

1. Hechizo de amor

Lucas y Bebel desean casarse porque están profundamente enamorados. Sin embargo, las diferencias entre las tradiciones judía y umbanda de sus familias se convierten en el principal obstáculo para su relación y ponen a prueba su futuro juntos.

2. Lacuna

Tras un grave accidente, una familia comienza a experimentar sucesos inquietantes que transforman por completo sus vidas, mientras salen a la luz oscuros secretos del pasado.

3. E.A.S.: Escuadrón Antisecuestro

La hija de un reconocido futbolista es secuestrada por una organización terrorista que también planea hacer explotar el estadio Maracaná durante un Mundial de Fútbol. Para evitar la tragedia, un exintegrante del Escuadrón Antisecuestro deberá enfrentar una carrera contrarreloj.

  • En series:

1. Impuros

Tras el asesinato de su hermano, un hombre se adentra en el mundo del crimen en busca de venganza. Sin imaginarlo, su habilidad para los negocios lo lleva a construir uno de los mayores imperios del narcotráfico en Río de Janeiro, mientras se convierte en el principal objetivo de un obstinado policía federal decidido a capturarlo.

2. Samantha!

Una antigua estrella infantil de los años 80 se niega a vivir del recuerdo y está decidida a recuperar la fama. Para lograrlo, pondrá en marcha un plan tan ambicioso como disparatado.

3. Vidas ajenas

Christian y Christofer son dos hermanos gemelos que, tras la muerte de su madre, quedan al cuidado de su padre. Sin embargo, las dificultades económicas terminan separándolos: uno crece en Río de Janeiro, mientras que el otro es enviado a un orfanato, dando inicio a dos vidas completamente diferentes.

Tráiler de "Elize: Sombras de una mujer"

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