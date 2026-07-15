Se estrenó en 1975 y hoy es una de las películas de acción más elegidas de Netflix

Aunque estamos acostumbrados a los estrenos recientes de Netflix , los clásicos de la era del VHS también tienen su lugar en la plataforma. Oculta entre el catálogo y con una crítica que la considera una de las mejores películas de acción de todos los tiempos, es momento de darle una oportunidad a " La era de los duros ".

La cinta llegó a las pantallas en 1975 y el protagonismo de Charles Bronson le da el sello inconfundible que la convierte en la favorita de los amantes de las peleas callejeras , los hechos históricos reales y las historias que se resuelven en 97 minutos sin desperdiciar un segundo.

La película tiene una gran calificación y dura menos de 100 minutos.

Ambientada durante la Gran Depresión en Estados Unidos , Chaney (Charles Bronson) llega a Nueva Orleans para ganarse la vida en peleas callejeras. Pese a su aspecto envejecido y su carácter misterioso, el hombre es capaz de derrotar a cualquier oponente. Pero más allá de las victorias y la fama , Chaney enfrentará un problema mayor cuando deba pelear para salvar la vida de Speed , un promotor de peleas que carga con una deuda impagable.

Medio siglo después de su estreno, " La era de los duros " conquista hoy a quienes buscan los clásicos protagonizados por Bronson: un hombre rudo, valiente y de pocas palabras que resuelve todo con los puños.

La crítica especializada respalda ese reconocimiento y destaca la dirección de Walter Hill. Para The New York Times, se trata de una película "dirigida con mucha precisión y sobriedad". La revista Time Out, por su parte, la define como "un film conmovedor y compacto" y señala que " un reparto secundario sólido, buenas localizaciones y unas peleas bien escenificadas ayudan a que esto sea un ejemplo impresionante de cómo manejar este tipo de material".

La fotografía y el montaje también reciben elogios. Radio Times destacó que la película tiene "muchas cosas admirables, especialmente la fotografía de Philip Lathrop y el montaje de Roger Spottiswoode de las emocionantes peleas".

Reparto de la película

Charles Bronson: Chaney

Chaney James Coburn: Spencer "Speed" Weed

Spencer "Speed" Weed Jill Ireland: Lucy Simpsonz

Lucy Simpsonz Strother Martin: Poe

Poe Robert Tessier: Jim Henry

Jim Henry Michael McGuire: Chick Gandil

Chick Gandil Nick Dimitri: Street

A 50 años desde su estreno, la cinta es una de las mejores del cine de acción. Foto: web

Más de Charles Bronson: series y películas

Películas:

1. El vengador anónimo

Tras ser su mujer e hija víctimas de un brutal robo, Paul Kersey decide hacer justicia por mano propia y acechar a los delincuentes que actúan de noche en las calles de Nueva York.

2. Al filo de la medianoche

Un policía de Los Ángeles reúne todas las pruebas posibles para asegurarse de que Warren Stacey (Gene Davis), un hombre que asesinó a varias mujeres tras ser rechazado por ellas, no salga de la cárcel jamás.

3. El guardaespaldas de la primera dama

El presidente de los Estados Unidos designa a Jay Killion como guardaespaldas oficial suyo y de la primera dama, una mujer conflictiva que se convierte en blanco de reiterados intentos de asesinato.

Series:

1. Man with a Camera

Un ex camarógrafo de combate se reconvierte en fotógrafo independiente en Nueva York, especializado en misiones difíciles y peligrosas donde logra capturar imágenes que otros no pueden o no se atreven a tomar.

2. Imperio

Jim Redigo es el capataz del enorme Rancho Garrett, propiedad de Lucia, quien vive allí con sus hijos Tal y Constance. Mientras dirige a obreros, máquinas y animales, desarrolla un interés romántico por Connie.

3. Los viajes de Jaimie McPheeters

Jaimie McPheeters, un niño de doce años, emprende un viaje junto a su padre y un grupo de pioneros en busca de los campos de oro de California en 1849.

Tráiler de "La Era de los Duros"