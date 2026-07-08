Qué series y películas se estrenan hoy en Netflix, 8 de julio

Si buscas una excusa para prender Netflix , el 8 de julio trae varias. La plataforma suma nuevas series y películas que amplían el catálogo del 2026 y ofrecen opciones para todos los gustos . Estos son los estrenos destacados para ver este día .

Con regresos, nuevas apuestas y producciones pensadas para generar conversación, Netflix renueva su catálogo con títulos ideales para maratonear . En esta oportunidad, solo se incorpora una serie y dos películas . A continuación, los estrenos más destacados de la jornada .

Miguel, un niño de diez años, descubre a otro niño secuestrado en un hoyo en el bosque. Lo que comienza como un hallazgo aterrador se convierte en una prueba de valentía para salvar a su prisionero.

2. Hasta el final (Drama)

Jada lo dio todo para ser madre. Cuando su hijo pequeño enferma gravemente, no dudará en hacer cuanto sea necesario para encontrar un donante que pueda salvarle la vida, sin importar el precio ni las consecuencias.

Las series que se estrenan el 8 de julio

1. Salcedo, cuero y boogaloo (Drama)

Martín Salcedo no se deja impresionar fácilmente... hasta que Laura Pinilla y Quiebra Canto doblan la apuesta con las drogas, la bebida y el peligro. Es un spin off de la serie colombiana La primera vez.