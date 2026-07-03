El nuevo fenómeno de Netflix: la serie basada en casos reales que te hará desconfiar de tus vecinos

Las historias de crímenes reales siguen conquistando a los suscriptores de Netflix , y una de las apuestas más impactantes del mes de julio es " Los peores vecinos del mundo ". La nueva serie demuestra que el mayor peligro no siempre está lejos, sino al lado .

Con cuatro casos reales , testimonios exclusivos y material policial inédito, la producción convierte simples disputas vecinales en relatos tan estremecedores como adictivos.

Cuatro historias diferentes, pero unidas por la tragedia: así es el nuevo éxito de Netflix.

Tras el éxito de Los peores compañeros de casa del mundo y Los peores ex del mundo , Netflix amplía la franquicia con una nueva entrega centrada en los conflictos entre vecinos que terminaron en tragedias reales.

A lo largo de cuatro episodios independientes, el documental reconstruye casos ocurridos en distintos puntos de Estados Unidos, donde discusiones aparentemente menores escalaron hasta convertirse en situaciones de acoso, violencia e incluso homicidios.

El primer episodio, "Finalmente perdió los estribos", sigue la historia de Shawna y David Scott, quienes se mudan a Kentucky para comenzar una nueva etapa cerca de su familia. Sin embargo, el reencuentro con una antigua conocida pronto se transforma en una convivencia marcada por amenazas, hostigamiento y episodios de violencia con motivaciones raciales.

En "Colapso en el Medio Oeste", la serie aborda uno de los casos más impactantes. Tras un divorcio, una mujer inicia una nueva relación sentimental con un hombre de pasado criminal. Poco después, una devastadora explosión destruye decenas de viviendas en Indiana, deja muertos y heridos, y cambia para siempre la vida de toda una comunidad.

El tercer capítulo, "Teme a tu prójimo", retrata el calvario vivido por una familia que, luego de instalarse en un barrio de Oakland, comienza a sufrir un creciente acoso por parte de un vecino. Lo que parecía un conflicto aislado termina derivando en un episodio de extrema violencia.

La temporada concluye con "El albacea", un caso que se aleja del enfrentamiento tradicional entre vecinos para adentrarse en una compleja investigación policial sobre la desaparición de un hombre de 70 años y un presunto fraude relacionado con su patrimonio.

Qué dijo la crítica especializada

La recepción por parte de la crítica fue ampliamente positiva, destacando la intensidad de sus historias y la eficacia de su formato.

Desde Heaven of Horror señalaron que "con solo cuatro episodios, cada uno dedicado a un caso distinto, resulta más aterradora que muchas películas de terror".

La miniserie está disponible desde el 1° de julio en Netflix. Foto: Netflix

Por su parte, The Review Geek destacó que la producción "retoma con éxito el camino iniciado por Los peores compañeros de casa del mundo y Los peores ex del mundo, demostrando que el formato todavía tiene historias inquietantes por contar".

En tanto, Ready Steady Cut remarcó el fuerte impacto emocional de la serie al afirmar que "no esperaba encontrar episodios tan desgarradores uno detrás de otro, pero fue imposible dejar de verlos".

Tráiler de "Los peores vecinos del mundo"