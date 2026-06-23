Agenda Netflix: los estrenos del 24 al 26 de junio

Netflix renueva su programación en el sexto mes de 2026 con una nueva tanda de estrenos. Entre el 24 y el 26 de junio la plataforma sumará series, películas y otras producciones que amplían su catálogo y ofrecen alternativas para distintos públicos y géneros.
Uno por uno: estrenos de Netflix de la semana
Con regresos, apuestas nuevas y producciones pensadas para generar conversación, Netflix amplía su oferta con títulos ideales para maratonear durante el mes. Entre historias atrapantes, romances y documentales, así llegan los estrenos del 24 al 26 de junio:
24 de junio:
El manuscrito de Dante (Thriller)
Un especialista en literatura recibe el encargo de autenticar un supuesto manuscrito original de "La Divina Comedia". Fascinado por la obra, decide apropiarse de ella y desencadena una historia que conecta dos épocas separadas por siglos.
Embed - In the Hand of Dante | Official Trailer | Netflix
Mi otra yo - Temporada 3(Drama)
Lo que comienza como un viaje de reconexión espiritual termina convirtiéndose en una confrontación con viejos conflictos familiares.
25 de junio:
Avatar: la leyenda de Aang - Temporada 2(Acción)
El Avatar continúa su entrenamiento para dominar los cuatro elementos mientras intenta detener la guerra impulsada por la Nación del Fuego.
26 de junio:
Torrente presidente(Comedia)
José Luis Torrente recibe una inesperada propuesta para convertirse en candidato presidencial, una situación que desatará una serie de episodios tan absurdos como hilarantes.
Torrente Presidente - Película 2026 - Netflix
Humor negro al máximo: Torrente regresa a Netflix este 26 de junio.
Foto: web
El chico de la última fila(Drama)
La relación entre un joven escritor y su profesor de literatura evoluciona hasta convertirse en un vínculo tan inspirador como peligroso.
Hermanito(Comedia)
John Cena interpreta a un exitoso agente inmobiliario cuya vida cambia por completo cuando aparece un supuesto hermano menor con una personalidad completamente opuesta a la suya.
Embed - Hermanito | Tráiler oficial | Netflix
Agente Kim reactivado(Acción)
Mientras trabaja como gerente, Kim intenta sobrellevar su día a día como padre soltero. Sin embargo, todo cambia cuando secuestran a su hija, por lo que decide recurrir a sus viejas habilidades como antiguo espía de Corea del Norte, país que ahora lo considera parte de una lista negra.