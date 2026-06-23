23 de junio de 2026
{}
Sitio Andino
Netflix

Agenda Netflix: los estrenos del 24 al 26 de junio

Netflix renovará su catálogo en la cuarta semana de junio con una nueva tanda de estrenos que incluye series, películas y producciones originales para disfrutar en los próximos días.

Agenda Netflix: los estrenos del 24 al 26 de junio

Agenda Netflix: los estrenos del 24 al 26 de junio

 Por Luis Calizaya

Netflix renueva su programación en el sexto mes de 2026 con una nueva tanda de estrenos. Entre el 24 y el 26 de junio la plataforma sumará series, películas y otras producciones que amplían su catálogo y ofrecen alternativas para distintos públicos y géneros.

Uno por uno: estrenos de Netflix de la semana

Con regresos, apuestas nuevas y producciones pensadas para generar conversación, Netflix amplía su oferta con títulos ideales para maratonear durante el mes. Entre historias atrapantes, romances y documentales, así llegan los estrenos del 24 al 26 de junio:

  • 24 de junio:

El manuscrito de Dante (Thriller)

Un especialista en literatura recibe el encargo de autenticar un supuesto manuscrito original de "La Divina Comedia". Fascinado por la obra, decide apropiarse de ella y desencadena una historia que conecta dos épocas separadas por siglos.

Embed - In the Hand of Dante | Official Trailer | Netflix

Mi otra yo - Temporada 3 (Drama)

Lo que comienza como un viaje de reconexión espiritual termina convirtiéndose en una confrontación con viejos conflictos familiares.

  • 25 de junio:

Avatar: la leyenda de Aang - Temporada 2 (Acción)

El Avatar continúa su entrenamiento para dominar los cuatro elementos mientras intenta detener la guerra impulsada por la Nación del Fuego.

  • 26 de junio:

Torrente presidente (Comedia)

José Luis Torrente recibe una inesperada propuesta para convertirse en candidato presidencial, una situación que desatará una serie de episodios tan absurdos como hilarantes.

Torrente Presidente - Película 2026 - Netflix
Humor negro al máximo: Torrente regresa a Netflix este 26 de junio.

Humor negro al máximo: Torrente regresa a Netflix este 26 de junio.

El chico de la última fila (Drama)

La relación entre un joven escritor y su profesor de literatura evoluciona hasta convertirse en un vínculo tan inspirador como peligroso.

Hermanito (Comedia)

John Cena interpreta a un exitoso agente inmobiliario cuya vida cambia por completo cuando aparece un supuesto hermano menor con una personalidad completamente opuesta a la suya.

Embed - Hermanito | Tráiler oficial | Netflix

Agente Kim reactivado (Acción)

Mientras trabaja como gerente, Kim intenta sobrellevar su día a día como padre soltero. Sin embargo, todo cambia cuando secuestran a su hija, por lo que decide recurrir a sus viejas habilidades como antiguo espía de Corea del Norte, país que ahora lo considera parte de una lista negra.

Temas
Seguí leyendo

"Somos muy parecidos": la frase de Messi tras ver esta serie en Netflix

Guía rápida: qué series y películas se estrenan hoy en Netflix (18 de junio)

Creía que su hijo había muerto, pero la verdad lo cambia todo en esta serie de Netflix

¿Por qué Netflix está llena de series turcas y coreanas? La explicación detrás del fenómeno

Tiene solo 12 episodios, está basada en una historia real y pronto dejará Netflix

Guía Netflix: qué mirar hoy, 14 de junio, sin perder tiempo buscando

Guía Netflix: qué mirar hoy, 13 de junio, sin perder tiempo buscando

Lee además
El final de Te encontraré en Netflix explicado: quién estaba detrás de la desaparición video

La serie más vista de Netflix tiene un final inesperado: qué ocurre en "Te encontraré"
Qué ver en Netflix hoy: series y películas destacadas del 21 de junio video

Guía Netflix: qué mirar hoy, 21 de junio, sin perder tiempo buscando

Las Más Leídas

Con camisetas, pantallas encendidas y mucha expectativa, los mendocinos viven el partido de Argentina desde su trabajo.

La Selección vuelve a escena y así se vive en las oficinas de Mendoza

El SUTE votará en plenarios el aumento propuesto por el Gobierno.

Esta es la propuesta salarial para docentes y celadores, que el SUTE votará en plenarios

Los prófugos mencionados por el Ministerio de Seguridad. 

Estos son los prófugos más buscados en el país

Todo comenzó tras una discusión familiar que fue escalando hasta convertirse en una situación considerada de alto riesgo.

Video: amenazas, tensión y un amplio operativo de fuerzas especiales en Luján de Cuyo

Radiografía de las nuevas carreras que ofrecen las universidades de Mendoza, con salida laboral.

Qué estudiar en Mendoza: nuevas carreras con gran salida laboral