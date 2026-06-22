Cómo se vive Argentina-Austria en el trabajo: la emoción y organización de los hinchas Mendocinos

Con camisetas, pantallas encendidas y mucha expectativa, los mendocinos viven el partido de Argentina desde su trabajo.

Mientras la Selección Argentina se prepara para enfrentar a Austria por la segunda fecha del Grupo J del Mundial 2026 , en Mendoza miles de trabajadores atraviesan una jornada laboral distinta. Aunque el encuentro comienza a las 14 en el Dallas Stadium , las conversaciones sobre el equipo de Lionel Scaloni se cuelan desde temprano entre planillas, reuniones y tareas pendientes.

La expectativa crece a minutos del comienzo del partido. Después del sólido debut con victoria por 3 a 0 sobre Argelia , el entusiasmo por volver a ver al combinado nacional se siente en oficinas, empresas y comercios, aunque cada lugar lo vive a su manera.

"El clima laboral durante la mañana fue como cualquier otro día porque faltaban varias horas para el partido y había mucho trabajo", contó Milagros , contadora de una empresa mendocina. Sin embargo, reconoció que la situación cambió con el correr de las horas. "Ahora ya empezamos a estar todos pendientes y hablando de eso" .

Lejos de las grandes decoraciones que suelen verse en otros eventos deportivos, en su oficina predominan los gestos discretos. "Se vive el fútbol, pero fuera de la oficina. No hay mucha decoración llamativa , salvo alguna banderita chiquita en un escritorio", explicó.

decoraciones en oficinas de mendoza durante el partido austria argentina mundial 2026 Decoraciones en oficinas de Mendoza durante el partido Argentina-Austria, Mundial 2026. Foto: Gentileza.

La gran incógnita, asegura, sigue siendo dónde verán el partido. "Estamos hablando de irnos a una casa todos juntos o salir a verlo mientras picamos algo. Si lo vemos en la oficina, seguro compramos comida para compartir el momento".

Proyectores, cumpleaños y almuerzos compartidos

En otros espacios laborales la organización ya está definida. Martín, empleado administrativo, relató que junto a sus compañeros buscan convertir la tarde de trabajo en una experiencia mundialista. "No hemos decorado la oficina, pero sí estamos buscando la forma de conectar algún televisor para transmitir el partido y verlo los que nos quedamos a la tarde", comentó.

La jornada tendrá además un ingrediente especial: un cumpleaños en la oficina. "Vamos a comprar sanguches para comer porque coincide con el cumpleaños de una compañera", agregó.

TELEVISORES HOT SALE MUNDIAL 2026 Mientras muchos se organizan en el trabajo para no perderse la jornada mundialista, otros corren a casa o salen temprano para verlo en familia. Imagen generada con IA

Entre la rutina laboral y la emoción de compartir

Para Julieta, diseñadora gráfica, la emoción todavía no termina de aparecer. "No estoy ansiosa. Generalmente la ansiedad me viene unos minutos antes, pero siento que en el marco del trabajo no termino de conectar con el partido", explicó. Su testimonio refleja una sensación que atraviesa a muchos trabajadores: más allá del resultado, el partido representa una excusa para cortar la rutina, compartir un momento diferente y fortalecer vínculos laborales.

Sin embargo, la posibilidad de compartir el encuentro con sus compañeros le genera entusiasmo. "Es la primera vez que voy a vivir un partido del Mundial acá y me genera algo lindo verlo con compañeros. Siento que va a ser divertido y gracioso".

La combinación de trabajo, festejos y fútbol parece repetirse en distintos ámbitos laborales y escolares.

Del recuerdo de Qatar a la ilusión de un nuevo triunfo

En una empresa de perfumería mendocina, la organización fue más allá. Valeria, responsable del área de Recursos Humanos, explicó que la expectativa se instaló desde temprano. "Hay un clima de expectativa y nerviosismo por el resultado de hoy", afirmó.

Para que nadie se pierda el partido, la empresa dispuso un espacio especial. "Se gestionó para verlo en un proyector en el auditorio. Nos reunimos todos durante el horario laboral y también pedimos comida para almorzar juntos mientras vemos el partido".

mundial 2026 argentina partido gastronomia Quienes salen del trabajo entre las 14 y las 15, optan por ir a un bar a celebrar con amigos Imagen generada con IA

La iniciativa inevitablemente despertó recuerdos del Mundial de Qatar 2022. Valeria recordó una situación que todavía genera sonrisas entre sus compañeros. "Nos permitieron entrar más tarde cuando terminó el partido con Arabia Saudita. Perdimos y todos estaban tristes, además de que había trabajo atrasado".

Ahora, con el enfrentamiento entre Argentina y Austria en vivo al momento de la redacción de esta nota, SITIO ANDINO confirma que las oficinas mendocinas parecen haber encontrado una fórmula propia para combinar responsabilidades y pasión futbolera. Entre computadoras encendidas, grupos de WhatsApp que no paran de sonar, almuerzos improvisados y muchos nervios, el Mundial vuelve a demostrar que puede transformar incluso una tarde laboral común en una experiencia compartida.