22 de junio de 2026
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Copa Mundial de Fútbol de 2026

Mundial 2026, en vivo: seguí la previa de Argentina ante Austria

Argentina se juega una dura parada por el Mundial 2026.

Argentina se juega una dura parada por el Mundial 2026.

La Selección de fútbol de Argentina enfrenta a los europeos por una nueva fecha del duro Mundial 2026. Vivilo minuto a minuto.

Sitio Andino | Martín Sebastián Colucci
Por Martín Sebastián Colucci

EN VIVO

La Selección argentina enfrentará este lunes a Austria por la segunda fecha del Grupo J del Mundial 2026 con el objetivo de quedar a un paso de la clasificación a los octavos de final.

Seguí el minuto a minuto del duelo de la Selección

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Messi va por otro récord histórico en el Mundial ante Austria

La Selección argentina enfrentará este lunes a Austria por la segunda fecha del Mundial 2026, en un partido que podría quedar marcado por un nuevo hito de Lionel Messi. Tras su hat-trick frente a Argelia, el capitán albiceleste alcanzó los 16 goles en Copas del Mundo e igualó la marca histórica del alemán Miroslav Klose.

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Si convierte al menos un tanto en Dallas, el rosarino quedará como el máximo goleador de la historia de los Mundiales en soledad. A los 39 años y en su sexta participación mundialista, Messi sigue ampliando su legado y tendrá una nueva oportunidad de escribir otra página dorada con la camiseta argentina.

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El gesto de los hinchas argentinos que se hizo viral en Dallas

La pasión por la Selección argentina volvió a dar una muestra de compromiso en la previa del duelo ante Austria. Tras el multitudinario banderazo realizado en Dallas, un grupo de fanáticos albicelestes se quedó en el lugar para recoger residuos y dejar el espacio completamente limpio.

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Las imágenes difundidas por Conmebol rápidamente se viralizaron en las redes sociales y generaron elogios. El gesto fue destacado como un ejemplo de convivencia y respeto, en una ciudad que ya comenzó a vivir a pleno la fiesta del Mundial 2026.

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Rangnick desafía los pronósticos y cree que Austria puede sorprender a Argentina

El entrenador de Austria, Ralf Rangnick, reconoció que la Selección argentina aparece como favorita en la previa del duelo por el Grupo J del Mundial 2026, aunque aseguró que su equipo tiene herramientas para dar la sorpresa en Dallas.

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Argentina tiene un nivel excelso, pero todo depende de nuestro nivel”, sostuvo el técnico alemán. Además, remarcó que si Austria juega con valentía, intensidad y solidez colectiva podrá competir de igual a igual ante la Albiceleste: “Podemos ganar. Esto es un deporte de equipo y, si hacemos nuestro partido, podemos tener éxito”.

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Messi y De Paul estrenaron look antes del duelo con Austria

A horas del segundo partido de la Selección argentina en el Mundial 2026, Lionel Messi y Rodrigo De Paul aprovecharon la jornada previa para renovar su imagen y pasar por la peluquería antes del compromiso frente a Austria.

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Las nuevas apariencias de dos de los referentes del plantel no pasaron desapercibidas entre los hinchas y rápidamente se volvieron tema de conversación en las redes sociales. Con el foco puesto en el duelo de Dallas, ambos buscarán ahora ser protagonistas dentro de la cancha y acercar a la Albiceleste a la clasificación.

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La marea albiceleste ya copó el estadio de Dallas

Miles de hinchas de la Selección argentina comenzaron a ingresar al Dallas Stadium para acompañar al equipo de Lionel Scaloni en el duelo ante Austria por la segunda fecha del Grupo J del Mundial 2026. Con camisetas, banderas y cánticos, la previa se vive con clima de fiesta en las tribunas.

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La pasión argentina volvió a hacerse sentir en Estados Unidos. Desde varias horas antes del inicio del encuentro, los fanáticos fueron llegando al estadio y tiñeron de celeste y blanco las inmediaciones del recinto donde la Albiceleste buscará un triunfo que la acerque a los 16avos de final.

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¿Quién dijo que la camiseta perfecta no existe?

En la previa del duelo entre Argentina y Austria, un hincha argentino se robó todas las miradas en las inmediaciones del estadio con una llamativa camiseta que reúne a los dos máximos ídolos del fútbol nacional: Lionel Messi y Diego Armando Maradona.

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La original indumentaria se convirtió rápidamente en una de las atracciones de la previa mundialista, reflejando el sentimiento de miles de fanáticos que llevan en el corazón a las dos leyendas que marcaron distintas generaciones de la Selección argentina.

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Nahuel Molina vuelve al equipo y será titular ante Austria

La Selección argentina tendrá una modificación respecto al equipo que debutó con triunfo ante Argelia. Nahuel Molina regresará al once inicial y ocupará el lateral derecho en el duelo frente a Austria por la segunda fecha del Grupo J del Mundial 2026.

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Con esta variante, Lionel Scaloni mantiene la base del equipo que ganó en el estreno y apuesta por la continuidad de una formación que buscará sellar la clasificación a los 16avos de final en Dallas.

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El Dallas Stadium ya se viste de celeste y blanco para recibir a la Selección argentina

La previa de Argentina vs. Austria ya comenzó a vivirse en las tribunas. Con las puertas abiertas desde temprano, miles de hinchas argentinos empezaron a ingresar al Dallas Stadium, que poco a poco comenzó a teñirse de celeste y blanco en la antesala de un partido clave por el Grupo J del Mundial 2026.

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Banderas, camisetas, bombos y canciones acompañaron el ingreso ordenado de los fanáticos, que llegaron desde distintos puntos de Estados Unidos y Argentina para alentar al equipo de Lionel Scaloni. El clima mundialista ya se siente en Dallas y la expectativa crece a medida que se acerca el inicio del encuentro frente a Austria.

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A 40 años de la obra maestra de Maradona ante Inglaterra que marcó la historia del fútbol

El 22 de junio de 1986, la Selección argentina derrotó 2-1 a Inglaterra en los cuartos de final del Mundial de México y protagonizó uno de los capítulos más recordados de la historia del deporte. Aquella tarde en el Estadio Azteca, Diego Armando Maradona convirtió la polémica Mano de Dios y apenas cuatro minutos después firmó el inolvidable Gol del Siglo, considerado por muchos como la mejor conquista de todos los tiempos.

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Cuatro décadas después, aquella actuación sigue siendo una de las exhibiciones individuales más extraordinarias que se hayan visto en una cancha de fútbol. Con talento, personalidad y liderazgo, Maradona condujo a Argentina hacia una victoria que trascendió lo deportivo y quedó grabada para siempre en la memoria colectiva de todo un país.

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La fiebre por Argentina en Dallas: cientos de hinchas llegaron sin entrada al estadio

A pocas horas del partido entre Argentina y Austria por el Mundial 2026, cientos de fanáticos comenzaron a reunirse en las inmediaciones del Dallas Stadium con la ilusión de conseguir un lugar para ver a la Scaloneta. El furor por la presencia de Lionel Messi y la Selección volvió a sentirse en las calles texanas.

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Somos muchísimos los que estamos sin entradas”, contó uno de los hinchas argentinos presentes en el lugar. A pesar de la alta demanda y la escasez de tickets, el clima en la previa estuvo marcado por el entusiasmo, los cantos y la esperanza de poder ingresar al estadio para alentar a la Albiceleste.

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El impactante estadio donde jugará Argentina: luces especiales para el césped y refrigeración de última generación

La Selección argentina enfrentará a Austria en el imponente Dallas Stadium, un escenario preparado especialmente para el Mundial 2026. El recinto, con capacidad cercana a las 100 mil personas, cuenta con un innovador sistema de luces violetas que estimulan la fotosíntesis y ayudan a recuperar el césped entre partido y partido, una tecnología clave para soportar la intensa actividad que tendrá durante la Copa del Mundo.

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Otra de las particularidades del estadio es su avanzado sistema de climatización y su techo retráctil. Gracias a esta infraestructura, la temperatura interior puede mantenerse cerca de los 20 grados centígrados, incluso cuando en el exterior de Texas se superan los 35 grados, garantizando mejores condiciones para jugadores y espectadores durante los encuentros del torneo.

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Austria, el rival de Argentina: presión alta, intensidad y figuras para seguir de cerca

La Selección argentina tendrá este lunes una exigente prueba frente a Austria, un equipo que llega fortalecido tras vencer 3-1 a Jordania y que se caracteriza por su presión alta, juego vertical y agresividad para recuperar la pelota. El conjunto dirigido por Ralf Rangnick cuenta con futbolistas de experiencia internacional como Marcel Sabitzer, Konrad Laimer, David Alaba y Marko Arnautovic, piezas clave de una estructura que busca incomodar constantemente al rival.

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Más allá de su intensidad, Austria también mostró algunas vulnerabilidades en su estreno mundialista, donde sufrió durante varios pasajes del encuentro. Para la Albiceleste, la clave estará en superar la primera línea de presión, encontrar espacios para que Lionel Messi reciba con libertad y aprovechar los huecos que deja el conjunto europeo cuando adelanta sus líneas. Será una prueba de mayor exigencia que Argelia y un buen parámetro para medir las aspiraciones argentinas en el Mundial 2026.

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Los 11 que prepara Scaloni para enfrentar a Austria y la gran noticia que recibió la Selección

La Selección argentina completó su última práctica antes del duelo frente a Austria por la segunda fecha del Grupo J del Mundial 2026. La principal novedad para Lionel Scaloni fue que pudo contar por primera vez con los 26 futbolistas disponibles, una noticia alentadora en plena competencia.

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De cara al encuentro en Dallas, el entrenador realizaría una sola modificación respecto al triunfo ante Argelia: el ingreso de Nahuel Molina por Gonzalo Montiel. Así, el once que se perfila para salir desde el arranque sería con Dibu Martínez; Molina, Cuti Romero, Lisandro Martínez y Facundo Medina; De Paul, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister y Thiago Almada; Lionel Messi y Lautaro Martínez.

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Qué necesita Argentina para clasificarse a los 16avos de final del Mundial 2026 este lunes ante Austria

La Selección argentina tendrá este lunes su primera oportunidad de asegurar la clasificación a los 16avos de final del Mundial 2026 cuando enfrente a Austria por la segunda fecha del Grupo J. Tras el triunfo 3-0 sobre Argelia, el equipo de Lionel Scaloni lidera la zona y avanzará a la siguiente ronda si consigue una nueva victoria.

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Además de acercarse al primer puesto del grupo, un triunfo le dará a la Albiceleste ventaja sobre su principal rival en la lucha por la cima de la zona. Incluso un empate la dejará bien posicionada de cara al último compromiso ante Jordania, aunque el objetivo será sellar el boleto cuanto antes y evitar depender de otros resultados.

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A qué hora juega Argentina vs. Austria y cómo ver en vivo el partido por el Mundial 2026

Luego de la contundente victoria por 3-0 ante Argelia en el debut, la Selección Argentina afrontará este lunes un duelo clave frente a Austria por la segunda fecha del Grupo J del Mundial 2026. El encuentro se disputará desde las 14 (hora argentina) en el Dallas Stadium y una victoria le asegurará a la Albiceleste la clasificación a los dieciseisavos de final.

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El equipo dirigido por Lionel Scaloni, que viene de brillar con un hat-trick de Lionel Messi en el estreno, buscará dar otro paso rumbo a la defensa del título ante una selección austríaca que también ganó en su presentación tras vencer 3-1 a Jordania. El partido podrá verse en vivo por Telefe, TyC Sports, TV Pública y DSports, además de las plataformas digitales habilitadas para la transmisión.

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