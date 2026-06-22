Mundial 2026, en vivo: seguí la previa de Argentina ante Austria

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Messi va por otro récord histórico en el Mundial ante Austria

La Selección argentina enfrentará este lunes a Austria por la segunda fecha del Mundial 2026, en un partido que podría quedar marcado por un nuevo hito de Lionel Messi. Tras su hat-trick frente a Argelia, el capitán albiceleste alcanzó los 16 goles en Copas del Mundo e igualó la marca histórica del alemán Miroslav Klose.

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Si convierte al menos un tanto en Dallas, el rosarino quedará como el máximo goleador de la historia de los Mundiales en soledad. A los 39 años y en su sexta participación mundialista, Messi sigue ampliando su legado y tendrá una nueva oportunidad de escribir otra página dorada con la camiseta argentina.