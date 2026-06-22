Mundial 2026, en vivo: seguí la previa de Argentina ante Austria

La Selección argentina enfrentará este lunes a Austria por la segunda fecha del Grupo J del Mundial 2026 con el objetivo de quedar a un paso de la clasificación a los octavos de final.
Messi va por otro récord histórico en el Mundial ante Austria
La Selección argentina enfrentará este lunes a Austria por la segunda fecha del Mundial 2026, en un partido que podría quedar marcado por un nuevo hito de Lionel Messi. Tras su hat-trick frente a Argelia, el capitán albiceleste alcanzó los 16 goles en Copas del Mundo e igualó la marca histórica del alemán Miroslav Klose.
Si convierte al menos un tanto en Dallas, el rosarino quedará como el máximo goleador de la historia de los Mundiales en soledad. A los 39 años y en su sexta participación mundialista, Messi sigue ampliando su legado y tendrá una nueva oportunidad de escribir otra página dorada con la camiseta argentina.