Mundial 2026: Argentina choca con Austria y busca la clasificación a los 16avos de final

Lionel Messi liderará a la Selección argentina frente a Austria en Dallas, en un duelo del duro Mundial 2026.

La Selección argentina enfrentará este lunes a Austria por la segunda fecha del Grupo J del Mundial 2026 con el objetivo de quedar a un paso de la clasificación a los octavos de final . El encuentro se disputará desde las 14 en el Dallas Stadium de Estados Unidos y encuentra al equipo de Lionel Scaloni con algunas dudas en la formación luego del contundente 3 a 0 sobre Argelia en el debut.

Argentina jugará ante Austria este lunes desde las 14 (hora argentina) en el Dallas Stadium por la segunda fecha del Grupo J del Mundial 2026. El encuentro será arbitrado por el egipcio Amin Mohamad Omar , mientras que el español Diego Sánchez estará a cargo del VAR. El partido podrá verse por Telefe , TV Pública , ESPN y DSports .

Para la Albiceleste , el compromiso representa una gran oportunidad para encaminar la clasificación luego del gran estreno frente a Argelia , donde mostró autoridad, contundencia ofensiva y una actuación estelar de Lionel Messi , autor de los tres goles de la victoria.

La principal duda de Scaloni está en el lateral derecho, aunque también mantiene incógnitas en el ataque y en la banda izquierda ofensiva. La modificación que aparece con más fuerza es el ingreso de Nahuel Molina por Gonzalo Montiel . El defensor del Atlético de Madrid tiene grandes posibilidades de ser titular luego de que Montiel realizara trabajos diferenciados durante parte de la semana debido a una molestia física.

Si bien el ex jugador de River Plate volvió a entrenarse con normalidad junto al resto del plantel y podría integrar el banco de suplentes, el cuerpo técnico considera que Molina ofrece una alternativa más conveniente para este encuentro.

Otra situación que sigue atentamente el entrenador argentino es la evolución de Nicolás Tagliafico. El lateral izquierdo ya dejó atrás sus problemas físicos y trabaja a la par de sus compañeros, aunque todo indica que Facundo Medina continuará como titular después de su buen rendimiento frente a Argelia.

En la defensa, además, no habría modificaciones. La dupla compuesta por Cristian Romero y Lisandro Martínez mantendría su lugar luego de una actuación sólida en el debut mundialista.

Cómo llega Argentina al partido que puede acercarla a los octavos

La Selección argentina llega tras vencer 3 a 0 a Argelia y una nueva victoria la dejaría muy cerca de asegurar su clasificación a la siguiente ronda. El estreno dejó sensaciones muy positivas para el cuerpo técnico. Más allá del resultado, el equipo mostró intensidad, control del juego, variantes ofensivas y una importante capacidad para resolver momentos complejos del partido.

En el mediocampo, Rodrigo De Paul, Enzo Fernández y Alexis Mac Allister tienen asegurada su presencia dentro del once inicial. Los tres se consolidaron como piezas fundamentales dentro del funcionamiento del equipo y representan la base sobre la que Scaloni construye su esquema.

Las dudas aparecen unos metros más adelante. Por un lado, el entrenador analiza si mantener a Thiago Almada, una de las figuras de la nueva generación, o darle una oportunidad a Nicolás González, cuyo despliegue físico podría resultar determinante para explotar los espacios que deje Austria con su presión adelantada.

La otra incógnita importante se encuentra en el centro del ataque. Lautaro Martínez fue titular frente a Argelia y cumplió una tarea importante desde lo táctico, aunque Julián Álvarez continúa peleando por quedarse con el puesto.

El delantero del Atlético de Madrid llegó a la Copa del Mundo tras recuperarse de una lesión en el tobillo y durante los últimos días mostró una evolución positiva. Sin embargo, el cuerpo técnico todavía no tomó una decisión definitiva y aguardará hasta la última práctica para resolver quién acompañará a Messi.

Del otro lado estará una selección de Austria que también comenzó el Mundial con una victoria y que buscará complicar a uno de los principales candidatos al título. El equipo dirigido por Ralf Rangnick se caracteriza por su intensidad, presión alta y velocidad para recuperar la pelota, una propuesta que promete generar un partido dinámico y atractivo.

Con Lionel Messi como líder futbolístico y emocional, la Selección intentará ratificar las buenas sensaciones que dejó en el debut y dar otro paso firme hacia los octavos de final. Una victoria no garantizará matemáticamente la clasificación, pero sí la dejará en una posición inmejorable para afrontar la última fecha del grupo.

Posibles formaciones

Argentina: Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Facundo Medina; Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister; Thiago Almada o Nicolás González; Lionel Messi y Lautaro Martínez o Julián Álvarez. DT: Lionel Scaloni.

Austria: Alexander Schlager; Stefan Posch, Philipp Lienhart, David Alaba, Phillipp Mwene; Nicolas Seiwald, Xaver Schlager; Romano Schmid, Konrad Laimer, Marcel Sabitzer o Patrick Wimmer; Sasa Kalajdzic o Marko Arnautovic. DT: Ralf Rangnick.

La síntesis

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Los resultados

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Las posiciones