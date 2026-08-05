Alerta en Mendoza: ingresa un "combo extremo" con Zonda, heladas y chances de nieve en el llano.

La provincia de Mendoza se prepara para atravesar un "combo extremo" de gran variedad e intensidad en los próximos días. Según detalló a Sitio Andino el meteorólogo Mariano García , la llegada consecutiva de diversos sistemas frontales de origen pacífico y polar provocará "desde viento Zonda y alertas amarillas hasta la probabilidad de nieve en el llano ".

El fenómeno comenzó a gestarse este miércoles con un sistema de baja presión ubicado en el Océano Pacífico, a la altura de Malargüe, que avanza progresivamente hacia territorio mendocino.

"Este frente provocará nevadas en la alta montaña y condiciones de viento Zonda focalizadas principalmente en Malargüe, Uspallata y, potencialmente, en la precordillera y zonas altas del Valle de Uco", epxlicó el especialista.

Para la jornada del jueves , una vez que el sistema se asiente en el territorio continental, ganará intensidad. "Esto generará vientos moderados e ingreso de aire frío , motivo por el cual el Servicio Meteorológico Nacional emitió alertas amarillas que abarcan a toda la provincia de Mendoza y a gran parte del centro y norte del país, una configuración poco común por su extensión geográfica", agregó García.

Descenso térmico progresivo y heladas matutinas

A medida que el primer frente se desplace, no habrá un alivio térmico duradero. La circulación del viento del sur mantendrá un ingreso constante de aire frío que hará descender las marcas mercuriales de manera notoria día a día.

Aunque el viernes experimentará un leve repunte por la tarde alcanzando los 17 ° debido al viento del norte, las mañanas comenzarán a registrar valores de riesgo para la agricultura, con probabilidad de heladas que se consolidarán durante el fin de semana, destacándose la mínima de -1 ° prevista para el sábado.

El SMN anuncia probabilidad de heladas en varias zonas cultivadas de la provincia.

Lunes crítico: aire polar húmedo y posible nieve en el llano

El escenario más complejo se perfila para el inicio de la semana. El meteorólogo explicó que para el lunes se aguarda el ingreso de un nuevo pulso de aire polar, esta vez con alto contenido de humedad.

"El fenómeno traerá un aumento marcado del viento del sur, cielo completamente cubierto, una máxima de apenas 7 ° y un panorama propicio para precipitaciones y posibles nevadas en gran parte del llano mendocino", dijo García.

Para el lunes se prevé probabilidad de nieve en el llano. Foto: Yemel Fil

Frente a este panorama, las autoridades recomiendan mantenerse informados a través de los canales oficiales ante la actualización del pronóstico y el seguimiento de las alertas vigentes.