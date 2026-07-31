31 de julio de 2026
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Zonda

Videos: impresionantes ráfagas de viento Zonda sorprendieron a conductores en Pareditas

El Zonda azotó con fuerza el sur de Mendoza y generó complicaciones, donde una intensa nube de tierra redujo drásticamente la visibilidad de los conductores. Mirá el video.

Video: impresionantes ráfagas de viento Zonda sorprendieron a conductores en Pareditas

Video: impresionantes ráfagas de viento Zonda sorprendieron a conductores en Pareditas

Por Sitio Andino Departamentales

El viento Zonda sorprendió a los conductores sobre la Ruta Nacional N°143. Las fuertes ráfagas alertaron a toda la provincia y en el sur mendocino las rutas se vieron opacadas por las corrientes de tierra en el aire.

Debido a las condiciones climáticas, las autoridades recomiendan circular con precaución, encender las luces bajas, mantener la distancia entre vehículos y reducir la velocidad.

Cierre de predios en San Rafael

Por las fuertes ráfagas, la Municipalidad de San Rafael cerró preventivamente las calles internas del Parque Hipólito Yrigoyen, como también del Parque de los Niños. El objetivo es resguardar la seguridad de vecinos y visitantes.

A su vez, recomendaron la comunidad evitar permanecer en espacios públicos, plazas, parques y arboledas, así como no circular por la vía pública salvo que sea estrictamente necesario, mientras persistan las condiciones meteorológicas.

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