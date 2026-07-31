Videos: impresionantes ráfagas de viento Zonda sorprendieron a conductores en Pareditas

El viento Zonda sorprendió a los conductores sobre la Ruta Nacional N°143 . Las fuertes ráfagas alertaron a toda la provincia y en el sur mendocino las rutas se vieron opacadas por las corrientes de tierra en el aire.

Las imágenes de la Ruta 143 en la zona de Pareditas, entre los departamentos de San Rafael y Valle de Uco muestran el peligro que genera el Zonda mediante la falta de visibilidad.

Debido a las condiciones climáticas, las autoridades recomiendan circular con precaución, encender las luces bajas, mantener la distancia entre vehículos y reducir la velocidad.

Cierre de predios en San Rafael

Por las fuertes ráfagas, la Municipalidad de San Rafael cerró preventivamente las calles internas del Parque Hipólito Yrigoyen, como también del Parque de los Niños. El objetivo es resguardar la seguridad de vecinos y visitantes.

A su vez, recomendaron la comunidad evitar permanecer en espacios públicos, plazas, parques y arboledas, así como no circular por la vía pública salvo que sea estrictamente necesario, mientras persistan las condiciones meteorológicas.