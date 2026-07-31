Zonda en Mendoza y clases suspendidas: a qué hora se espera que se sienta con más fuerza

La jornada en la provincia de Mendoza se presentará con viento Zonda y la Dirección General de Escuelas decidió la suspensión de clases en gran parte de la provincia.

La jornada en la provincia de Mendoza se presentará con viento Zonda y la Dirección General de Escuelas decidió la suspensión de clases en gran parte de la provincia.

El pronóstico del tiempo de la Dirección de Contingencias Climáticas de la provincia de Mendoza indica que este viernes 31 de julio habrá una jornada con el cielo seminublado en el Valle de Uco y Malargüe. Desde media mañana o el mediodía se prevé cielo despejado en todo el llano provincial.

Según el organismo, se preveía la presencia de viento Zonda desde las 05:00 hasta las 20:00. En la precordillera, Malargüe, sur de Malargüe y Valle de Uco sería de intensidad débil. Los modelos indican intensidad moderada sobre la zona Este, principalmente en el sector Norte, Gran Mendoza y Valle de Uco, con velocidades promedio entre 45 y 50 km/h.

En el Gran Mendoza comenzaría a manifestarse alrededor de las 12:00, alcanzando su mayor intensidad desde las 15:00 hs. A partir de las 16:00 ingresará viento Sur en la zona Sur y desde las 18:00 en la zona Norte y zona Este, con velocidades promedio de 40 km/h, neutralizando progresivamente el viento Zonda. Este viento persistiría hasta la 01:00 del sábado.

En alta montaña , desde la madrugada se esperan precipitaciones intensas, iniciándose en el sector Sur y extendiéndose rápidamente al resto de la alta montaña provincial. Las precipitaciones también afectarán el sector chileno con fuerte intensidad. Se mantendrán hasta aproximadamente las 05:00 hs. del Sábado, cuando cesarían, permaneciendo luego condiciones de cielo nublado. El viernes ingresa de un nuevo Sistema Frontal desde Chile hasta el 05 de agosto, cuando cesarían, y luego permanecerán condiciones de cielo nublado.

Suspensión de clases

La Dirección General de Escuelas (DGE) dispuso la suspensión de clases presenciales durante el turno mañana de este viernes 31 de julio en distintos puntos de Mendoza, debido a los pronósticos de viento Zonda y por recomendación de Defensa Civil.

La suspensión de clases abarca:

Gran Mendoza : Ciudad, Guaymallén, Godoy Cruz, Las Heras, Maipú y Luján de Cuyo

: Ciudad, Guaymallén, Godoy Cruz, Las Heras, Maipú y Luján de Cuyo Valle de Uco : Tunuyán, Tupungato y San Carlos

: Tunuyán, Tupungato y San Carlos Lavalle

Malargüe

San Rafael

Temperaturas promedio en el llano

Máxima: entre 23 °C y 24 °C.

Mínima (Malargüe): entre 5 °C y 6 °C.

Mínima (resto de la provincia): 9 °C

El pronóstico del tiempo extendido para Mendoza

Sábado 1 de agosto: Parcialmente nublado con descenso de la temperatura y vientos moderados del sector sur. Nevadas en cordillera. Máxima: 18ºC | Mínima: 10ºC

Parcialmente nublado con descenso de la temperatura y vientos moderados del sector sur. Nevadas en cordillera. Domingo 2 de agosto: Parcialmente nublado con ascenso de la temperatura y vientos moderados del sudeste. Nevadas en cordillera.Máxima: 18ºC | Mínima: 10ºC

Paso a Chile cerrado

Desde la Coordinación del Centro de Frontera Sistema Cristo Redentor confirmaron que el paso permanece “cerrado hasta nuevo aviso”, en medio de fuertes precipitaciones níveas que afectan a toda la zona cordillerana.

El fenómeno se registra con intensidad en localidades argentinas como Punta de Vacas, Puente del Inca y Las Cuevas; y también del lado chileno en Los Libertadores, Portillo y Caracoles. Según los reportes oficiales, las nevadas podrían mantenerse al menos hasta los primeros días de agosto, si se cumplen los pronósticos meteorológicos.