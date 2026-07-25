Conocé el pronóstico del tiempo para este sábado 25 de julio en Mendoza

El pronóstico del tiempo de la Dirección de Contingencias Climáticas de la provincia de Mendoza indica que este sábado 25 de julio la jornada se presentará con poca nubosidad y ascenso de la temepratura.
La jornada en la provincia de Mendoza se presentará sin precipitaciones y con ascenso de la temperatura. Conocé el pronóstico del tiempo extendido.
El pronóstico del tiempo de la Dirección de Contingencias Climáticas de la provincia de Mendoza indica que este sábado 25 de julio la jornada se presentará con poca nubosidad y ascenso de la temepratura.
Según el organismo, en alta montaña habrá nevadas lígeras.
Se estima que la temperatura máxima llegue a los 18ºC y la mínima a los 6ºC
Desde la Coordinación del Centro de Frontera Sistema Cristo Redentor confirmaron que el paso permanece “cerrado hasta nuevo aviso”, en medio de fuertes precipitaciones níveas que afectan a toda la zona cordillerana.
El fenómeno se registra con intensidad en localidades argentinas como Punta de Vacas, Puente del Inca y Las Cuevas; y también del lado chileno en Los Libertadores, Portillo y Caracoles. Según los reportes oficiales, las nevadas podrían mantenerse al menos hasta los primeros días de agosto, si se cumplen los pronósticos meteorológicos.