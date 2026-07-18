Estado de rutas y tiempo en Mendoza: nevadas en Alta Montaña y situación por departamentos.

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Por Sitio Andino Sociedad







La Dirección Provincial de Defensa Civil difundió este sábado un nuevo relevamiento sobre el estado del tiempo y las rutas en la provincia de Mendoza, mientras continúa el temporal de nieve que afecta a la provincia, especialmente en la Alta Montaña.

En la mayor parte del territorio predominan los cielos nublados, con lloviznas aisladas en algunas zonas y condiciones de circulación normales o con precaución.

La situación más compleja sigue concentrada sobre la Ruta Nacional 7, donde continúan las nevadas desde Polvaredas hacia la Alta Montaña. Por ese motivo, la circulación solo es posible hasta Uspallata con extrema precaución, mientras que el Paso Internacional Los Libertadores permanece cerrado debido a las intensas precipitaciones níveas que afectan el corredor internacional.

Temporal en alta montaña que durará varios días. Estado del tiempo y las rutas en los departamentos de Mendoza Gran Mendoza Cielo nublado con viento leve del sur.

con viento leve del sur. Rutas transitables. Uspallata Cielo nublado con lloviznas .

. Continúan las nevadas desde Polvaredas hacia Alta Montaña .

. Ruta 7 transitable con precaución hasta Uspallata. Luján de Cuyo Cielo nublado.

Viento leve del oeste. Potrerillos Cielo nublado con lloviznas aisladas.

En El Salto y Las Vegas también se registran lloviznas.

y también se registran lloviznas. Rutas transitables con precaución. Tunuyán 8°C .

. Cielo nublado con lloviznas por sectores.

En Manzano Histórico se registran lluvias débiles.

se registran lluvias débiles. Rutas transitables con precaución. Tupungato Cielo nublado con lloviznas débiles.

Rutas transitables con precaución. San Carlos 7°C .

. Cielo parcialmente nublado.

Sin viento.

Rutas transitables. Rivadavia 9°C .

. Cielo nublado.

Sin viento. Santa Rosa 9°C .

. Cielo mayormente nublado.

Rutas transitables. San Martín 8°C .

. Cielo nublado.

Sin viento.

Rutas transitables. Junín Cielo nublado.

Viento sur-suroeste de 12 km/h .

. Rutas transitables. San Rafael Cielo nublado.

Viento leve del oeste de 12 km/h .

. Todas las rutas transitables con precaución. Malargüe En la ciudad, cielo mayormente nublado.

Viento oeste de 8 km/h .

. Ruta 144 (El Sosneado): transitable con mucha precaución.

Ruta 222 hacia Las Leñas: transitable con uso obligatorio de cadenas. General Alvear 4°C .

. Cielo nublado.

Sin viento.

Rutas transitables. La Dirección Provincial de Defensa Civil mantiene un monitoreo permanente de la situación meteorológica y recomienda consultar el estado de las rutas antes de viajar. El Paso Internacional Los Libertadores continúa cerrado y el pronóstico indica que las intensas nevadas en Alta Montaña persistirán durante los próximos días, por lo que podrían registrarse nuevas restricciones para circular.